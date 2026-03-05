Βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε υπερβολικά να αναπτύξει πρόσθετους πόρους μετά την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, ενώ δεν υπήρχε κανένα βρετανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή.

Ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο που πρόκειται να αποσταλεί στην Κύπρο εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν δεν θα αποπλεύσει από τη Βρετανία πριν από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναπτύσσει το HMS Dragon - ένα αντιτορπιλικό αεράμυνας τύπου 45 - για να ενισχύσει τις «αμυντικές επιχειρήσεις» της Βρετανίας στην περιοχή. Δήλωσε επίσης ότι αποστέλλει δύο ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από αρκετές επιθέσεις με drones από το Ιράν που στόχευσαν συμμάχους του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μέση Ανατολή και αφού η βάση της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι δέχθηκε πλήγμα τη νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα.

Το HMS Dragon ανεφοδιάζεται με πυρομαχικά και θα αποπλεύσει την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο την Τετάρτη.

«Έπρεπε να αλλάξουμε συστήματα οπλισμού, να ολοκληρώσουμε συγκολλήσεις, να το θέσουμε σε πλήρη λειτουργία και να το στείλουμε στη θάλασσα όσο το δυνατόν γρηγορότερα», δήλωσε στο Sky News ο υπουργός Άμυνας Αλ Καρνς.

Το ταξίδι του προς την ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.