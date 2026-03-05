Από την Ύδρα στη Χαλκίδα ο διάσημος ηθοποιός.

Έφτασε τα ξημερώματα στη Χαλκίδα ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ.

Οπως αποκαλύπτει αποκλειστικά το evima.gr η θαλαμηγός «Persefoni» που μετέφερε τον Μπραντ Πιτ έπιασε λιμάνι μπροστά στο σταθμό των τρένων στη Χαλκίδα λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης 5 Μαρτίου.

Ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της ταινίας The Riders στην Ύδρα και έφτασε στη Χαλκίδα για το επόμενο στάδιο της παραγωγής.

Δείτε αποκλειστικό βίντεο με τη άφιξη του Μπραντ Πιτ στη Χαλκιδα

{https://www.evima.gr/eidiseis-evvoia/eftase-sti-chalkida-o-brant-pit-apokleistiko-vinteo/}