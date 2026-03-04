Ο Βασιλιάς των Λιονταριών είναι μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες της Disney, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει το τραγούδι «Circle of Life».

Μπορεί να είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια από οποιοδήποτε soundtrack ταινίας, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει το «Circle of Life» (Ο Κύκλος της Ζωής) που ανοίγει το θρυλικό The Lion King (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών) του 1994.

Το τραγούδι, το οποίο έχουν γράψει οι Έλτον Τζον και Χανς Ζίμερ, κατέκτησε τα παγκόσμια charts και έλαβε ακόμη και υποψηφιότητες για Όσκαρ και Grammy. Παράλληλα, η ίδια η ταινία της Disney, απέφερε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.

{https://youtu.be/GibiNy4d4gc?si=pk-dDNYJsduoidMD}

Σε μια πρωτοποριακή κίνηση για ταινία της Disney, η εντυπωσιακή μελωδία του τραγουδιού αρχίζει εξ ολοκλήρου στα Ζουλού, μια γλώσσα που ομιλείται κυρίως σε μέρη της νότιας Αφρικής. Αλλά η σημασία τους όταν μεταφράζεται στα αγγλικά μπορεί να είναι αρκετά ανατρεπτική.

Αυτό ήταν το πρόσφατο θέμα ενός podcast που γιορτάζει τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την κληρονομιά όλων των 54 αφρικανικών εθνών με οικοδεσπότη τον Akbar Gbajabiamila και τους κωμικούς Godfrey και Learnmore Jonas.

Παρά το γεγονός ότι όλοι ήταν εξοικειωμένοι με τον Βασιλιά των Λιονταριών και το διάσημο τραγούδι του, οι τρεις τους φάνηκαν ιδιαίτερα αμήχανοι όταν έμαθαν την πραγματική σημασία πίσω από το μεγαλοπρεπές και γεμάτο συναισθήματα αφρικανικό στίχο που ανοίγει το κομμάτι.

Αν και οι στίχοι «Sithi uhm ingonyama/Nants ingonyama bagithi baba» ακούγονται πραγματικά εντυπωσιακοί και μεγαλοπρεπείς, στην πραγματικότητα μεταφράζονται στο λιγότερο επιβλητικό και ίσως πιο... βαρετό: «Ω ναι, είναι ένα λιοντάρι/Έρχεται ένα λιοντάρι, πατέρα».

Ωστόσο, ορισμένοι Αφρικανοί χρήστες φρόντισαν να μας διαφωτίσουν ακόμα περισσότερο, όπως αναφέρει η Mirror.

«Η μετάφραση για αυτό το τραγούδι είναι λάθος», επισημαίνει κάποιος και προσθέτει: «Είμαι Ζουλού και αυτό μεταφράζεται βασικά σε 'να το λιοντάρι μας' και το πραγματικό του νόημα στην κουλτούρα μας είναι 'Να ο Βασιλιάς μας!'».

Ένας άλλος προσθέτει: «Η μετάφραση είναι υπερβολικά απλοποιημένη. Στις γλώσσες των Nguni, ένα λιοντάρι μπορεί να αναφέρεται ως ibhubesi ή ingonyama και σημαίνει τη μεγαλοπρέπεια του ζώου ή γίνεται ως αναφορά στον βασιλιά. Οι πρώτοι στίχοι "nansi ingonyama bakithi" σημαίνουν "κοίτα, εδώ είναι η μεγαλειότητά του". Μια πολύ ισχυρή δήλωση».

Οι στίχοι του τραγουδιού Circle of Life

Στη γλώσσα των Ζουλού:



Nants ingonyama bagithi Baba

Sithi uhm ingonyama

Nants ingonyama bagithi baba

Sithi uhhmm ingonyama

Ingonyama

Siyo Nqoba

Ingonyama

Ingonyama nengw' enamabala

Η αγγλική του μετάφραση:

Here comes a lion, father

Oh yes it’s a lion

Here comes a lion, father

Oh yes it’s a lion

A lion

We’re going to conquer

A lion

A lion and a leopard come to this open place

Και στα ελληνικά:

Εδώ έρχεται ένα λιοντάρι, πατέρα

Ω ναι, είναι ένα λιοντάρι

Εδώ έρχεται ένα λιοντάρι, πατέρα

Ω ναι, είναι ένα λιοντάρι

Ένα λιοντάρι

Πρόκειται να νικήσουμε

Ένα λιοντάρι

Ένα λιοντάρι και μια λεοπάρδαλη έρχονται σε αυτό το ανοιχτό μέρος