Η Πανσέληνος του Μαρτίου, γνωστή και ως «Ματωμένο Φεγγάρι» λόγω του χρώματος της Σελήνης και της έκλειψης, φέρνει ευχάριστες αλλαγές σε τρία ζώδια.

Το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου, το η Πανσέληνος του Μαρτίου, θα κάνει την εμφάνισή της στον ουρανό και θα γεμίσει με ένα κόκκινο - πορφυρό χρώμα το «Φεγγάρι του Σκουληκιού», καθώς φέτος θα συνδυαστεί με μια σπάνια ολική έκλειψη Σελήνης. Το φαινόμενο αυτό, πρόκειται να χαρίσει στον ουρανό ένα μοναδικό υπερθέαμα και να φέρει αλλαγές στα ζώδια.

Η Πανσέληνος του τρίτου μήνα του έτους αποκαλείται και ως «Φεγγάρι του Σκουληκιού» καθώς αυτή την εποχή οι γαιοσκώληκες αρχίζουν να εμφανίζονται με την άνοδο της θερμοκρασίας του εδάφους. Αυτό το φαινόμενο προσκαλεί τα πουλιά, όπως τους κοκκινολαίμηδες, να τραφούν, σηματοδοτώντας την αρχή της άνοιξης.

Ποια ζώδια επηρεάζονται από το «Ματωμένο Φεγγάρι»;

Όπως συμβαίνει σε κάθε νέα Πανσέληνο, τα ζώδια είναι τα πρώτα που επηρεάζονται και προσαρμόζονται στις νέες αστρολογικές συνθήκες. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές άλλα έρχονται στο προσκήνιο των αλλαγών, άλλα πλημμυρίζουν από τύχη και άλλα «οπλίζονται» από υπομονή για τις επερχόμενες αλλαγές.

Όπως αναφέρεται και σε δημοσιεύματα της vogue.com, η Πανσέληνος και ολική έκλειψη του Μαρτίου, πραγματοποιείται στο ζώδιο της Παρθένου και προσφέρει σε όλα τα ζώδια συναισθηματική απελευθέρωση, φέρνοντας στην επιφάνεια ανεκπλήρωτες προσδοκίες και επιθυμίες. Πρόκειται για μία περίοδο αλλαγών και ιδιαίτερα σε πρακτικά ζητήματα.

Σύμφωνα με το economictimes.com, ορισμένα ζώδια θα δουν την τύχη τους να αλλάζει μέσα στο Μάρτιο, καθώς η Πανσέληνος και η ολική έκλειψη φωτίζουν τις δικές τους πτυχές.

Ιχθύες:

Για τους Ιχθύες ο Μάρτιος ξεκινάει με μία έντονη ενέργεια και το αίσθημα ανανέωσης που τους φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η Πανσέληνος Μαρτίου προσφέρει την ευκαιρία για μία ολική ανανέωση που θα σας συντροφεύει το υπόλοιπο έτος. Είναι πιθανό μακροχρόνιοι στόχοι να πάρουν «σάρκα και οστά».

Κριός:

Για τους Κριούς, ο Μάρτιος, χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο «ισχυρές» περιόδους του έτους. Η αυτοπεποίθηση κορυφώνεται και μπορείτε πλέον να εστιάσετε σε προσωπικούς, μακροχρόνιους στόχους. Είναι πιθανό να έρθετε αντιμέτωποι με αλλαγές στην καθημερινότητα, μία συνθήκη που δεν θα πρέπει να σας επηρεάσει αρνητικά, καθώς φέρνει θετικές εξελίξεις.

Λέων:

Ο Μάρτιος και το «Ματωμένο Φεγγάρι» ανοίγει μία νέα περίοδο για τους Λέοντες, επιτρέποντας τη διερεύνηση νέων στόχων στους περισσότερους τομείς της καθημερινότητας. Είναι η κατάλληλη περίοδος για επαγγελματικές ή προσωπικές κινήσεις που προωθούν την πρόοδο.