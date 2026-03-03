Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

Τα συναρπαστικά πλέι οφ των ευρωπαϊκών κυπέλλων δεν είχαν το (απόλυτα) ιδεατό αποτέλεσμα για τα ελληνικά χρώματα, αλλά τουλάχιστον την επόμενη εβδομάδα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα ριχτούν στην μάχη με Μπέτις και Τσέλιε αντίστοιχα, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά σε Europa League και Conference League.



Μέχρι τότε, το Τριφύλλι δίνει δύο «τελικούς» για να μπει στην πρώτη τετράδα της ελληνικής Super League και να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και για την επόμενη σεζόν, σε μια αμφίρροπη μονομαχία με τον εξαιρετικό φέτος Λεβαδειακό.



Αρχικά, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα υποδεχθεί σε εξ’ αναβολής παιχνίδι πρωταθλήματος τον εκ των φιναλίστ του Κυπέλλου, ΟΦΗ, το απόγευμα της Τετάρτης (04/03, 18:00), με στόχο να βρεθεί στο +3 από τους Βοιωτούς, τέσσερις ημέρες πριν από την καθοριστική τους αναμέτρηση στην Λιβαδειά.



Το πρόγραμμα του τριημέρου, εκτός από τον αγώνα του Παναθηναϊκού αλλά και τον επίσης εξ’ αναβολής της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ (04/03, 20:00), περιλαμβάνει εμβόλιμη αγωνιστική στην αγγλική Premier League, καθώς και αγώνες Κυπέλλου σε Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Πορτογαλία.



Ξεχωρίζει η αποψινή ρεβάνς της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης (03/03, 22:00), με τους Μπλαουγκράνα να ψάχνουν ένα ποδοσφαιρικό θαύμα και ανατροπή του 4-0 με το οποίο είχαν θριαμβεύσει οι Ροχιμπλάνκος στον πρώτο ημιτελικό, προκειμένου να βρεθούν στον τελικό του Copa del Rey.



Η Interwetten.gr παίζει μπάλα… παντού με απόδοση 12.54*, η οποία προκύπτει από δύο Bet Builder με έξι επιλογές από τις αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης και Παναθηναϊκού – ΟΦΗ.



Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 4,5 γκολ στο «Καμπ Νόου», να εκτελεστούν πάνω από 8,5 κόρνερ συνολικά και να σκοράρει ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος προέρχεται από το πρώτο χατ – τρικ της καριέρας του. Και, στη Λεωφόρο, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ συνολικά και να σκοράρει ο φουλ φορμαρισμένος Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έχει μετράει πέντε γκολ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια των Πρασίνων.



