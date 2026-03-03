Στις κινηματογραφικές αφίξεις οι ταινίες «Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πίθηκων», «Alien: Romulus», «Κοίτα τους πώς Τρέχουν», «Ρίφενσταλ: Στην καρδιά του Τρίτου Ράιχ» και «Το 47».

Η COSMOTE TV υποδέχεται τον Μάρτιο με την πολυαναμενόμενη σειρά «Marshals» (το πρώτο επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), το νέο spin-off του «Yellowstone». Η σειρά διαδραματίζεται μετά τα γεγονότα του «Yellowstone» και ακολουθεί τον Κέις (Λουκ Γκράιμς - Fifty Shades of Grey), καθώς αποφασίζει να αφήσει πίσω του τη ζωή στο ράντσο και εντάσσεται στην επίλεκτη μονάδα των U.S. Marshals, με στόχο να καταπολεμήσει το έγκλημα στη Μοντάνα. Τον ίδιο μήνα έρχεται και η δραματική σειρά «The Madison» (Δευτέρα 16/3, 22:00, COSMOTE SERIES), με τους Μισέλ Φάιφερ (What Lies Beneath), Κερτ Ράσελ (The Hateful Eight) και Μάθιου Φοξ (Lost), στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η οικογένεια Κλάιμπερν, που μετά από μία τραγική απώλεια, εγκαταλείπει τη Νέα Υόρκη και μετακομίζει στη Μοντάνα αναζητώντας μια νέα αρχή. Δημιουργός των δύο σειρών είναι ο Τέιλορ Σέρινταν (Yellowstone, Landman, Tulsa King).

Από τις νέες σειρές του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, το αστυνομικό δράμα «Gone» (Δευτέρα 9/3, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), όπου μια ντετέκτιβ ερευνά την εξαφάνιση μιας καθηγήτριας μουσικής, με τον σύζυγό της (Ντέιβιντ Μόρισεϊ - The Walking Dead, The Long Shadow) να αποτελεί τον κύριο ύποπτο, καθώς και το «A Woman of Substance» (Πέμπτη 12/3, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), που αφηγείται την ιστορία της Έμμα Χαρτ, μιας φιλόδοξης υπηρέτριας, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις πλουσιότερες γυναίκες του κόσμου. Με νέες σεζόν επιστρέφουν το «The Marlow Murder Club» (3ος κύκλος – Παρασκευή 20/3, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), όπου μια ομάδα τριών γυναικών λύνει ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονιών με τις ανορθόδοξες μεθόδους τους, αλλά και το «Sullivan’s Crossing» (4ος κύκλος – Δευτέρα 23/3, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), που συνεχίζει να ακολουθεί τη Μάγκι, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσωπική της ζωή, την καριέρα της και την αίσθηση ότι το Sullivan’s Crossing αποτελεί πλέον το πραγματικό της σπίτι.

Στις σημαντικότερες κινηματογραφικές πρεμιέρες, συγκαταλέγεται η ταινία «Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πίθηκων» (Κυριακή 8/3, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), η οποία μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που οι πίθηκοι είναι το κυρίαρχο είδος στη γη, καθώς και το «Alien: Romulus» (Κυριακή 22/3, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), όπου μια ομάδα νεαρών αποικιστών του διαστήματος έρχονται αντιμέτωποι με την πιο τρομακτική μορφή ζωής στο σύμπαν. Με αφορμή τις πρεμιέρες των δύο παραπάνω ταινιών, στα κανάλια COSMOTE CINEMA θα προβληθούν και όλες οι προηγούμενες ταινίες των δύο δημοφιλών franchises.

Η ατζέντα του μήνα περιλαμβάνει το «Κοίτα τους πώς Τρέχουν» (Κυριακή 29/3, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), μια κωμωδία μυστηρίου στο West End του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, όπου δύο επιθεωρητές αναλαμβάνουν την υπόθεση δολοφονίας ενός βασικού μέλους θεατρικού συνεργείου. To all-star cast της ταινίας, απαρτίζουν μεταξύ άλλων, οι Σαμ Ρόκγουελ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Σίρσα Ρόναν (Brooklyn), Έιντριεν Μπρόντι (The Pianist) και Χάρις Ντίκινσον (Babygirl). Ξεχωρίζει, επίσης, το «Ρίφενσταλ: Στην καρδιά του Τρίτου Ράιχ» (Παρασκευή 27/3, 22:00, COSMOTE CINEMA 2), με θέμα τη ζωή της Λένι Ρίφενσταλ και τη σχέση της με το ναζιστικό καθεστώς, καθώς και η ταινία «Το 47» (Σάββατο 28/3, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία του Μανόλο Βιτάλ, ενός οδηγού λεωφορείου που συνέβαλε στη δημιουργία της σύγχρονης Βαρκελώνης τη δεκαετία του 1970.

Κάθε νέο επεισόδιο σειράς και κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμα, αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια της COSMOTE TV, στον On Demand κατάλογο της. Μέσα από την υπηρεσία, οι συνδρομητές απολαμβάνουν πρόσβαση σε πάνω από 12.000 τίτλους, με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές, για ατελείωτη διασκέδαση για όλα τα γούστα.