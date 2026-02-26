Όλες οι νέες πρεμιέρες την τελευταία κινηματογραφική Πέμπτη του Φεβρουαρίου.

«Έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί πολλά αλλά ποτέ από τη δική μου πλευρά», λέει ο Έλβις στη νέα μουσική ταινία - εμπειρία που παρουσιάζει ο Μπαζ Λούρμαν. Το EPiC είναι κάτι περισσότερο από ντοκιμαντέρ, είναι μια συναυλία του «βασιλιά» με ανέκδοτο υλικό από πρόβες και live, από συνεντεύξεις και προσωπικές στιγμές που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και θα απολαύσει κάθε μουσικόφιλος.



Σήμερα (26/02) επιστρέφει επίσης στα σινεμά ο Πάολο Σορεντίνο σε όλο του Το Μεγαλείο, αλλά και το Scream 7 για έβδομη φορά. Μην χάσετε επίσης, το ισπανικό αριστούργημα Όλες οι Κυριακές, μια ιστορία για την πίστη, την οικογένεια και την κοινωνία (μας).

EPiC: Ο Elvis Presley σε μια Μοναδική Συναυλία (EPiC: Elvis Presley in Concert)

Μία πρωτόγνωρη εμπειρία με τον Έλβις μέσα από σπάνιο υλικό που ήταν χαμένο για χρόνια, το οποίο ανακάλυψε ο υποψήφιος για Όσκαρ Μπαζ Λούρμαν και το παρουσιάζει στο EPiC: Elvis Presley in Concert.



Ο Έλβις τραγουδά και αφηγείται την ιστορία του όπως ποτέ άλλοτε, σε μια νέα κινηματογραφική εμπειρία μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του Λούρμαν.

{https://youtu.be/2qjPvpfFkoc?si=RD1BDHhD_kHzUv12}

Scream 7

Το Scream 7 επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα.

Όταν ένας νέος δολοφόνος Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney Prescott (Νιβ Κάμπελ) έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα, καθώς η κόρη της (Ιζαμπέλ Μέι) γίνεται ο επόμενος στόχος του.

Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους τρόμους του παρελθόντος της για να βάλει ένα τέλος στην αιματοχυσία μια για πάντα.

{https://youtu.be/uKtPqznJ7hA?si=wWEfPWXABrdpWtks}

Με τους: Νιβ Κάμπελ, Κόρτνεϊ Κοξ, Μέισον Γκούντινγκ, Γιασμίν Σαβόι-Μπράουν, Ιζαμπέλ Μέι, ΜακΚένα Γκρέις.

Το Μεγαλείο (La Grazia)

Θριαμβευτική κινηματογραφική επιστροφή του Πάολο Σορεντίνο, η οποία επιβεβαιώνει τη θέση του ως ενός από τους πιο επιφανείς και σπουδαίους σκηνοθέτες του σημερινού ευρωπαϊκού σινεμά. Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Βενετίας το 2025, όπου και ο υπέροχος πρωταγωνιστής Τόνι Σερβίλο κέρδισε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας.

Ο Μαριάνο Ντε Σάντις είναι ο Πρόεδρος της Ιταλίας, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες της θητείας του και χαίρει γενικού σεβασμού για την ηθική ακεραιότητα και τη συγκρατημένη του στάση στην πολιτική. Χήρος, πιστός καθολικός και πρώην ανώτατος δικαστής, αντιμετωπίζει την εξουσία περισσότερο ως τελετουργικό καθήκον παρά ως πεδίο άσκησης ισχύος. Στο πλευρό του βρίσκεται η κόρη του, Ντοροτέα, νομικός και η ίδια, η οποία δυσφορεί με τη διαρκή του αναβλητικότητα και την αδυναμία του να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις.



Καθώς οι μέρες κυλούν αργά, ο Μαριάνο καλείται να αποφασίσει για τρία κρίσιμα ζητήματα: την υπογραφή ενός νομοσχεδίου για τη νομιμοποίηση της ευθανασίας και δύο αιτήματα προεδρικής χάρης, που αφορούν εγκλήματα τα οποία έγιναν μέσα σε συνθήκες ανθρώπινης απόγνωσης.

{https://youtu.be/sQy69x0DHns?si=p_zUhiXXWuSuVG0F}

Όλες οι Κυριακές (Los Domingos)

Όταν η 17χρονη Αϊνάρα ανακοινώνει ότι θέλει να γίνει μοναχή, η μεσοαστική οικογένειά της έρχεται αντιμέτωπη με μια βαθιά αναστάτωση. Πρόκειται για μια γνήσια επιθυμία ή έχει επηρεαστεί από το θρησκευτικό προσωπικό του σχολείου της; Ή μήπως αυτή η απόφαση που αλλάζει τη ζωή της οφείλεται στην αδιαφορία του πατέρα της και στην απουσία της μητέρας της;

Καθώς οι φίλοι της αρχίζουν να ανακαλύπτουν τις χαρές και τις αναταράξεις της εφηβείας -τον έρωτα, τις εξόδους, τις νέες ελευθερίες- η Αϊνάρα νιώθει ολοένα και πιο διχασμένη ανάμεσα στο να ακολουθήσει έναν συμβατικό δρόμο ή να αγκαλιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Στο βάθος της ψυχής της, νιώθει μια απρόσμενη έλξη προς τον στοχαστικό, μοναχικό βίο του μοναστηριού.

Μια ιστορία για την οικογένεια και τα ρήγματά της – τις χαραμάδες από τις οποίες ξεπροβάλλουν η μισαλλοδοξία, ο εγωισμός και η έλλειψη σεβασμού απέναντι στις αποφάσεις των άλλων, όσο παράξενες κι αν φαίνονται. Ένα χρονικό μιας οικογενειακής κρίσης, όπου ανιψιά και θεία αναδεικνύονται ταυτόχρονα σε πρωταγωνίστριες και ανταγωνίστριες σε μια πλοκή στην οποία κανείς δεν είναι τελικά τόσο άγιος όσο δείχνει.

{https://youtu.be/O26cjCTWpg0?si=Xbds2JCt2pNXv6QU}

Παίζει Ακόμα; (Is This Thing On?)

Η νέα σκηνοθετική απόπειρα του Μπράντλεϊ Κούπερ.

Με τον γάμο τους υπό διάλυση, ο Alex και η Tess βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι, ως ζευγάρι και ως προσωπικότητες. Αντιμέτωπος με την κρίση μέσης ηλικίας και το επικείμενο διαζύγιο, ο Alex αναζητά έναν νέο σκοπό στη stand-up comedy σκηνή της Νέας Υόρκης, ενώ η Tess αναλογίζεται τις θυσίες που έκανε για την οικογένειά τους.

Οι δυο τους καλούνται να βρουν έναν τρόπο να μεγαλώσουν μαζί τα παιδιά τους και να συμφιλιωθούν με τις αλλαγές που συμβαίνουν μέσα τους. Μπορεί η αγάπη και η δέσμευση να πάρουν μια νέα μορφή;

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Μπράντλεϊ Κούπερ (A Star Is Born, Maestro), επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη με ένα ανορθόδοξο, γλυκόπικρο, αστείο και δραματικό ταξίδι αυτογνωσίας με προορισμό την προσωπική έκφραση και την ευτυχία.

{https://youtu.be/OWRbKczwZxk?si=cOCjIG7Z85hRdOFg}

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ

Η Δάφνη μια αθλήτρια του Τζούντο από την Ικαρία, είναι έτοιμη να απλώσει τα φτερά της και να ακολουθήσει τον Δάσκαλο Γιούρι στην μεγάλη πόλη και να κυνηγήσει το όνειρο των Ολυμπιακών αγώνων. Ο Γιούρι που για λόγους άγνωστους, έχει εξαφανιστεί από τον κόσμοτου Τζούντο τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει ψάχνοντας μια καινούργια αρχή, ενώ η Δάφνη μεταβαίνει από την ξεγνοιασιά της εφηβείας στον δύσκολο κόσμο της ενηλικίωσης.

{https://youtu.be/SHkG1kOxovw?si=CspYHwYMUgxPvysv}

Μπιτσκόμπερ

Ο Ηλίας ονειρεύεται να πλεύσει στις ανοιχτές θάλασσες, κυνηγώντας τη σκιά της κληρονομιάς του ναυτικού πατέρα του. Όταν, σαν οφθαλμαπάτη, η μοίρα του εμφανίσει μπροστά του ένα καράβι από παλιοσίδερα, θα τον καλέσει να τη φτιάξει από την αρχή και να αποδείξει εάν η σκουριά της ζωής του μπορεί να αντέξει το ταξίδι.

{https://youtu.be/gW3cvCXqdDc?si=El-MzA03slPNvA0_}

Το Οτιδήποτε (The Anything)

Γυρισμένο χωρίς χρηματοδότηση και με ελάχιστα μέσα, Το Οτιδήποτε είναι μια υβριδική κινηματογραφική εμπειρία που κινείται ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, με πρωταγωνιστές μουσικούς της σύγχρονης αθηναϊκής σκηνής. Η ταινία βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό ως βασικό εργαλείο αφήγησης, μετατρέποντας τη διαδικασία της δημιουργίας σε κινηματογραφικό γεγονός.

Δύο φίλοι και μουσικοί ταξιδεύουν σε ένα απομονωμένο χωριό στα βουνά της Αρκαδίας με σκοπό να ηχογραφήσουν έναν αυτοσχεδιαστικό δίσκο. Μέσα από μουσικές απόπειρες, σιωπές, κουβέντες και περιπλανήσεις, η ταινία παρακολουθεί την ανάγκη τους για επαφή και σύνδεση, καθώς η ζωή, ο φόβος και η ιδέα του θανάτου διαπερνούν την έννοια του «οτιδήποτε».

{https://youtu.be/BWM7Ky25U-k?si=ejNPB0_af_kaTvxg}

Τσάρλι ο Σούπερ-Σκύλος (Charlie the Wonderdog)

O Ντάνι, ένα νεαρό και ντροπαλό αγόρι, φαντάζεται έναν ονειρικό κόσμο στον οποίο αυτός και ο αγαπημένος του σκύλος, ο Τσάρλι, πρωταγωνιστούν στις δικές τους περιπέτειες υπερηρώων. Όταν εξωγήινοι απαγάγουν μυστηριωδώς τον Τσάρλι, αυτός επιστρέφει με πραγματικές υπερδυνάμεις ως ο Τσάρλι ο Σούπερ-Σκύλος, ο πιο σπουδαίος και αγαπητός υπερήρωας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος!

Ωστόσο, δεν είναι όλοι θαυμαστές του Σούπερ-Σκύλου. Η ραγδαία άνοδος του Τσάρλι εξοργίζει το διαβολικό γάτο της διπλανής πόρτας, τον Πάντι, ο οποίος διαθέτει τις δικές του απίστευτες υπερδυνάμεις. O Πάντι και η γατο-συμμορία του καταστρώνουν ένα σχέδιο για να εκθρονίσουν τον Σούπερ-Σκύλο, να υποτάξουν τους ανθρώπους και να τοποθετήσουν τις γάτες στην κορυφή του κόσμου.

Ο Ντάνι και ο Τσάρλι θα πρέπει να κάνουν τα πάντα για να σταματήσουν τα σατανικά σχέδια του Πάντι.

Μια φανταστική, αστεία και συγκινητική ιστορία για τη φιλία, την αφοσίωση και την ανακάλυψη του ήρωα που κρύβεται μέσα μας, που θα αγγίξει και θα συναρπάσει όλη την οικογένεια.

{https://youtu.be/tTGk9GbXRJI?si=19oY0Uxz66X7KWrC}