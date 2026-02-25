Αναλυτικός οδηγός με πραγματικά παραδείγματα και τεχνική αποκλεισμού για να λύνετε σωστά τις ερωτήσεις γλωσσικού συλλογισμού της EPSO. Μάθετε πώς να εντοπίζετε λέξεις-κλειδιά, να αποφεύγετε παγίδες και να απαντάτε με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση.

Από την ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών, επιστολών έως την ανάγνωση ενός διαδικτυακού άρθρου, χρησιμοποιείτε τις δεξιότητές σας στο γλωσσικό συλλογισμό για να επεξεργαστείτε, να οργανώσετε και να κατανοήσετε τις πληροφορίες που σας παρέχονται καθημερινά.

Όσοι υποβάλλετε αίτηση για τις 1.490 θέσεις το σημερινό mock test γλωσσικού συλλογισμού θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το είδος των ερωτήσεων που ενδέχεται να τεθούν σε ένα τεστ που σχετίζεται με τις διαδικασίες επιλογής της EPSO. Να θυμάστε πάντα ότι τα θέματα της EPSO δεν υπάρχουν πουθενά στο διαδίκτυο, αυτά που υπάρχουν είναι δείγματα για να κάνετε πρακτική σε παρόμοιες καταστάσεις τίποτα άλλο.

Για να απαντήσει κάποιος σωστά σε μια ερώτηση γλωσσικού συλλογισμού, πρέπει πρώτα να καταλάβει τι ακριβώς λέει το κείμενο και τι δεν λέει. Το βασικό λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι διαβάζουν γρήγορα, κρατούν μια γενική εντύπωση και μετά απαντούν με βάση αυτό που «θυμούνται» και όχι με βάση τις ακριβείς διατυπώσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι σε ερωτήσεις κατανόησης κειμένου ισχύει ένας βασικός κανόνας: σωστό είναι μόνο αυτό που αποδεικνύεται ρητά ή συνάγεται αναγκαστικά από το κείμενο. Οτιδήποτε προσθέτει πληροφορία, αλλάζει την ένταση ή κάνει σύγκριση που δεν υπάρχει, απορρίπτεται.

Πάμε να δούμε πώς θα προσεγγίσετε το εν λόγω τεστ γλωσσικού συλλογισμού. Αρχικά, διαβάστε μόνο την πρώτη ή τις δύο πρώτες προτάσεις του κειμένου. Επιλέξτε μια λέξη-κλειδί ή έκφραση από τις απαντήσεις που υπάρχει στο κείμενο και διαβάστε από την πρόταση πριν από τη λέξη-κλειδί, έως την πρόταση μετά από αυτήν. Αυτό το μικρό τμήμα του κειμένου θα πρέπει να περιέχει την απάντησή σας. Μόνο μία από τις τέσσερις επιλογές είναι η σωστή. Μόλις την βρείτε, αποκλείστε και τις άλλες τρεις για σιγουριά. Επίσης, μπορείτε να τις απαντήσετε μόνο με τη μέθοδο του αποκλεισμού. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα δείγματα ερωτήσεων της EPSO:

Ερώτηση 1η

Από όλα τα μέσα μεταφοράς, οι αεροπορικές μεταφορές σημείωσαν με μεγάλη διαφορά την πλέον εντυπωσιακή αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την τελευταία εικοσαετία. Παρά το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου προκάλεσαν τεράστια αναστάτωση στην αγορά, η αναστάτωση αυτή ήταν βραχύβια, και οι όγκοι των αεροπορικών μεταφορών έχουν ανακάμψει έκτοτε σχεδόν πλήρως. Παρόλα αυτά, η έκρηξη της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια προκαλεί προβλήματα σε σχέση με την υπερφόρτωση των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς επίσης συνωστισμό στα αεροδρόμια. Κάθε χρόνο, τα αεροδρόμια της Ευρώπης προσεγγίζουν ολοένα και περισσότερο τα όρια της ικανότητάς τους, και ο εναέριος χώρος χαρακτηρίζεται από ολοένα μεγαλύτερη συμφόρηση, πράγμα που προκαλεί καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα. Ο κορεσμός των αεροδρομίων περιστέλλει επιπλέον την πρόσβαση νέων εταιρειών που θα επιθυμούσαν να ανταγωνισθούν τις ήδη εδραιωμένες αεροπορικές εταιρείες.

Ποιό από τα ακόλουθα είναι σωστό;

A. Το μέγεθος των αεροδρομίων έχει αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες

B. Τα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην αύξηση της αεροπορικής κίνησης

C. Η είσοδος νέων εταιρειών στην αγορά αεροπορικών μεταφορών είναι αδύνατη, διότι τα αεροδρόμια δεν έχουν χώρο για τις εταιρείες αυτές

D. Η συμφόρηση στους αιθέρες αποτελεί σοβαρότερο πρόβλημα από ό,τι ο συνωστισμός στα αεροδρόμια

Πώς θα προσεγγίσετε τη σωστή απάντηση:

Πρώτο βήμα: Διαβάζουμε μόνο την πρώτη ή τις δύο πρώτες προτάσεις. Εκεί βλέπουμε ότι το θέμα είναι η εντυπωσιακή αύξηση των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία εικοσαετία και η ανάκαμψη μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Άρα το γενικό πλαίσιο είναι «αύξηση αεροπορικής κίνησης».

Δεύτερο βήμα: Διαβάζουμε την ερώτηση. Δεν μας ζητά συμπέρασμα ή αιτία, αλλά ποια πρόταση συμφωνεί με το κείμενο.

Τρίτο βήμα: Επιλέγουμε λέξη-κλειδί από τις τέσσερις επιλογές. Στην επιλογή Β υπάρχει η φράση «συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας». Αυτή είναι συγκεκριμένη και εντοπίσιμη. Πηγαίνουμε στο κείμενο και βρίσκουμε τη σχετική αναφορά: «υπερφόρτωση των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας». Διαβάζουμε την πρόταση πριν και μετά. Το απόσπασμα λέει ότι η έκρηξη της ζήτησης προκαλεί υπερφόρτωση και συμφόρηση, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα. Άρα πράγματι τα συστήματα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Η πληροφορία υπάρχει ρητά. Δεν χρειάζεται υπόθεση.

Τέταρτο βήμα: Αποκλεισμός. Η επιλογή Α μιλά για «μέγεθος αεροδρομίων». Αναζητούμε στο κείμενο αναφορά σε αύξηση μεγέθους. Δεν υπάρχει. Υπάρχει αναφορά σε αύξηση κίνησης και κορεσμό, όχι σε επέκταση υποδομών. Η πληροφορία απουσιάζει, άρα απορρίπτεται. Η επιλογή C περιέχει τη λέξη «αδύνατη». Στο κείμενο βρίσκουμε «περιστέλλει την πρόσβαση νέων εταιρειών». Διαβάζουμε πριν και μετά. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι είναι αδύνατη η είσοδος. «Περιορίζει» δεν σημαίνει «απαγορεύει». Εδώ έχουμε μετατροπή σχετικής κατάστασης σε απόλυτη. Άρα λανθασμένη. Η επιλογή D μιλά για «σοβαρότερο πρόβλημα». Ψάχνουμε στο κείμενο συγκριτική αξιολόγηση. Δεν υπάρχει καμία φράση που συγκρίνει τη συμφόρηση στον εναέριο χώρο με τον συνωστισμό στα αεροδρόμια ως προς τη σοβαρότητα. Απλώς αναφέρονται και το δύο ως προβλήματα. Άρα η πληροφορία δεν υπάρχει. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η επιλογή Β είναι η σωστή απάντηση.

2η ερώτηση

Τα Schipperke είναι μια ράτσα σκύλων της Φλάνδρας που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν σαν φύλακες στις μαούνες των ποταμών. Τα Schipperke (“μικροί καπετάνιοι” στα ολλανδικά) κατάγονται από την ράτσα των Leuvenaar, από τα οποία κατάγονται και τα βελγικά τσοπανόσκυλα. Τα Schipperke είναι σκυλιά γεροδεμένα, χωρίς ουρά, με πυκνό μαύρο τρίχωμα και με κεφάλι που θυμίζει αλεπού. Έχουν ύψος 32 εκατοστών περίπου και ζυγίζουν μέχρι 8 κιλά. Με ζωντανή και παρατηρητική έκφραση, δραστήρια και γεμάτα ενέργεια, τα Schipperke είναι ικανότατοι κυνηγοί αρουραίων και άλλων μικρών τρωκτικών, και άριστοι φύλακες.

Ποιό από τα ακόλουθα είναι σωστό;

A. Τα Schipperke είναι συγγενικά προς την αλεπού

B. Τα Schipperke έχουν άριστες κολυμβητικές ικανότητες

C. Το Βελγικό τσοπανόσκυλο είναι μάλλον κοντό σκυλί

D. Ένα μαύρο σκυλί με ουρά δεν μπορεί να είναι ράτσας Schipperke

Πώς θα προσεγγίσετε τη σωστή απάντηση:

Πρώτο βήμα: Διαβάζουμε τις πρώτες προτάσεις για να καταλάβουμε το θέμα. Το κείμενο αφορά τη ράτσα Schipperke, την καταγωγή της, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της και τις ικανότητές της. Άρα κινούμαστε σε περιγραφή ράτσας (προέλευση, εμφάνιση, ιδιότητες).

Δεύτερο βήμα: Η ερώτηση ζητά ποιο είναι το σωστό. Άρα δεν κάνουμε εικασίες, ψάχνουμε πρόταση που αποδεικνύεται ρητά από το κείμενο.

Τρίτο βήμα: Επιλέγουμε λέξεις-κλειδιά από τις επιλογές και τις αναζητούμε στο κείμενο, στη συνέχεια κάνουμε και αποκλεισμούς επιλογών. Στην Α υπάρχει η λέξη «αλεπού». Το κείμενο λέει «κεφάλι που θυμίζει αλεπού». Αυτό σημαίνει ομοιότητα στην εμφάνιση, όχι συγγένεια είδους. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε βιολογική συγγένεια. Άρα η Α κάνει αυθαίρετο άλμα: από «μοιάζει» σε «είναι συγγενικό». Άρα απορρίπτεται. Στην Β η λέξη-κλειδί είναι «κολυμβητικές ικανότητες». Στο κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε κολύμβηση. Το ότι χρησιμοποιήθηκαν σε μαούνες δεν συνεπάγεται ότι κολυμπούν καλά. Πρόκειται για υπόθεση έξω από το κείμενο. Απορρίπτεται. Στην C η λέξη-κλειδί είναι «βελγικό τσοπανόσκυλο». Το κείμενο λέει ότι τα Schipperke και τα βελγικά τσοπανόσκυλα κατάγονται από την ίδια ράτσα (Leuvenaar). Δεν αναφέρει τίποτα για το ύψος του βελγικού τσοπανόσκυλου. Το ότι τα Schipperke είναι 32 εκατοστά δεν σημαίνει ότι και το βελγικό τσοπανόσκυλο είναι κοντό. Εδώ γίνεται λογικό άλμα από κοινή καταγωγή σε κοινό μέγεθος. Άρα, απορρίπτεται. Στην D οι λέξεις-κλειδιά είναι «χωρίς ουρά» και «μαύρο» από το κείμενο. Άρα αν ένα σκυλί έχει ουρά, δεν πληροί το βασικό μορφολογικό χαρακτηριστικό της ράτσας όπως περιγράφεται. Η πρόταση αυτή δεν προσθέτει πληροφορία, βασίζεται άμεσα στη διατύπωση του κειμένου. Η επιλογή D είναι η σωστή απάντηση.

3η ερώτηση

Η προθέρμανση του φούρνου και η ακριβής μέτρηση και ο συνδυασμός των υλικών αποτελούν τα κύρια στοιχεία που απαιτούνται για να φτιάξουμε το τέλειο κέικ. Προθερμαίνουμε πρώτα τον φούρνο και μετά χτυπάμε τη ζάχαρη με τα αυγά ώσπου να δέσουν καλά. Στη συνέχεια, προσθέτουμε ένα μίγμα από πλήρες γάλα, αυγά και εκχύλισμα βανίλιας. Αντί για πλήρες μπορούμε, αν θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε άπαχο γάλα, όμως τότε θα πρέπει να βάλουμε περισσότερο βούτυρο στο πρώτο στάδιο. Τέλος, αφού χτυπήσουμε το μίγμα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά, προσθέτουμε το αλεύρι κι ένα κουταλάκι μπέικιν πάουντερ. Το μπέικιν πάουντερ χρειάζεται για να φουσκώσει το κέικ, αν και το πόσο θα φουσκώσει εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο ανάμειξης, τη σχετική αναλογία των υλικών και τη θερμοκρασία του φούρνου.

Ποιό από τα ακόλουθα είναι σωστό;

A. Το πόσο θα φουσκώσει το κέικ εξαρτάται από τρεις παράγοντες

B. Όσο περισσότερο μπέικιν πάουντερ βάλουμε στο μίγμα, τόσο περισσότερο θα φουσκώσει το κέικ

C. Σύμφωνα με τη συνταγή αυτή, κανονικά βάζουμε βούτυρο δύο φορές: πρώτα στο αρχικό στάδιο, οπότε το χτυπάμε με τη ζάχαρη, και κατόπιν για να κάνουμε το μίγμα

D. Tο μίγμα που χρησιμοποιείται για το κέικ πρέπει να γίνει με πλήρες γάλα, αυγά και εκχύλισμα βανίλιας

Πώς θα προσεγγίσετε τη σωστή απάντηση:

Πρώτο βήμα: Διαβάζουμε τις 1-2 πρώτες προτάσεις του κειμένου. Το κείμενο αφορά τη διαδικασία παρασκευής κέικ και τι επηρεάζει το φούσκωμά του.

Δεύτερο βήμα: Στη συνέχεια εντοπίζουμε τις ρητές πληροφορίες του κειμένου. Βλέπουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε πλήρες είτε άπαχο γάλα, ότι το μπέικιν πάουντερ χρειάζεται για να φουσκώσει το κέικ και, κυρίως, ότι το πόσο θα φουσκώσει εξαρτάται από τρεις συγκεκριμένους παράγοντες. Επομένως, η επιλογή Α είναι σωστή απάντηση.

Τρίτο βήμα: Ωστόσο, στη συνέχεια περνάμε στις υπόλοιπες επιλογές και τις ελέγχουμε με αποκλεισμό. Η επιλογή Β εισάγει μια αναλογική γενίκευση («όσο περισσότερο μπέικιν πάουντερ, τόσο περισσότερο θα φουσκώσει»), κάτι που δεν αναφέρεται στο κείμενο. Άρα απορρίπτεται ως προσθήκη πληροφορίας. Η επιλογή C μιλά για κανονική χρήση βουτύρου δύο φορές, κάτι που επίσης δεν δηλώνεται ρητά. Άρα απορρίπτεται ως προσθήκη πληροφορίας. Η επιλογή C μιλά για κανονική χρήση βουτύρου δύο φορές, κάτι που επίσης δεν δηλώνεται ρητά. Το κείμενο απλώς αναφέρει ΄ότι αν χρησιμοποιηθεί άπαχο γάλα, χρειάζεται περισσότερο βούτυρο στο πρώτο στάδιο. Άρα και αυτή απορρίπτεται. Η επιλογή D χρησιμοποιεί τη λέξη «πρέπει» σχετικά με το πλήρες γάλα, ενώ το κείμενο ξεκάθαρα επιτρέπει και το άπαχο. Πρόκειται για απόλυτη διατύπωση που αντιφάσκει με το περιεχόμενο, οπότε απορρίπτεται.

4η ερώτηση

Παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ταξιδεύουν αεροπορικώς, έχει επίσης αυξηθεί η πολιτική πίεση για τη λήψη μέτρων με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ένα κλιμάκιο ερευνητών από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ επινόησε μια επαναστατική νέα σχεδίαση αεριωθούμενου αεροσκάφους, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει ταμάλα στην ανάσχεση των κλιματικών αλλαγών. Η σχεδίαση διαφέρει ριζικά από εκείνη άλλων αεροσκαφών, δεδομένου ότι στηρίζεται σε άτρακτο με σχήμα σφήνας, χωρίς ουρά και με φτερά μικρού μεγέθους. Το σημαντικότερο είναι ότι θα μπορεί να καταναλώνει 35% λιγότερα καύσιμα από όλα τα άλλα αεροσκάφη τακτικών γραμμών που χρησιμοποιούνται σήμερα, αλλά το στοιχείο αυτό δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι ο εν λόγω τύπος αεροσκάφους θα κατασκευασθεί πράγματι. Από τότε που άρχισαν να χρησιμοποιούνται αεριωθούμενα αεροσκάφη το 1957, τα βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά των εμπορικών αεροσκαφών έχουν αλλάξει ελάχιστα.

Ποιό από τα ακόλουθα είναι σωστό;

A. Ο νέος τύπος αεροσκάφους είναι το πιο αποδοτικό από πλευράς καυσίμου αεροσκάφος τακτικών γραμμών που έχει κατασκευασθεί ποτέ

B. Ο αριθμός των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικώς κάθε χρόνο αναμένεται να αυξάνεται σταθερά

C. Ο νέος τύπος αεροσκάφους θα καταναλώνει λιγότερα καύσιμα από τα υπάρχοντα εμπορικά αεριωθούμενα αεροσκάφη διότι δεν διαθέτει ουρά

D. Η εξοικονόμηση καυσίμου την οποία επιτρέπει η νέα σχεδίαση δεν διασφαλίζει ότι το αεροσκάφος θα κατασκευασθεί πράγματι τελικά

Πώς θα προσεγγίσετε τη σωστή απάντηση:

Πρώτο βήμα: Διαβάζουμε τις πρώτες προτάσεις για να καταλάβουμε το θέμα. Το κείμενο μιλά για αύξηση των αεροπορικών ταξιδιών, για πολιτική πίεση σχετικά με τις εκπομπές και για μια νέα επαναστατική σχεδίαση αεροσκάφους που θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων. Άρα το κέντρο βάρους είναι η νέα σχεδίαση και η πιθανή εξοικονόμηση καυσίμου.

Δεύτερο βήμα: Εντοπίζουμε τις ρητές πληροφορίες. Το κείμενο λέει ρητά ότι το νέο αεροσκάφος θα μπορεί να καταναλώνει 35% λιγότερα καύσιμα από τα από τα σημερινά αεροσκάφη τακτικών γραμμών, όμως αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα κατασκευαστεί πράγματι και ότι από το 1957 τα βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά των εμπορικών αεροσκαφών έχουν αλλάξει ελάχιστα.

Τρίτο βήμα: Ελέγχουμε τις επιλογές με αποκλεισμό. Η Α λέει ότι είναι το πιο αποδοτικό αεροσκάφος που έχει κατασκευασθεί ποτέ. Το κείμενο δεν λέει ότι έχει κατασκευαστεί. Μάλιστα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη κατασκευαστεί καθόλου. Επίσης δεν κάνει σύγκριση με «όλα όσα έχουν κατασκευαστεί ποτέ». Άρα υπερβολή και προσθήκη πληροφορίας. Έτσι, απορρίπτεται. Η Β λέει ότι ο αριθμός των ταξιδιωτών αναμένεται να αυξάνεται σταθερά. Το κείμενο μιλά για αύξηση, αλλά δεν κάνει πρόβλεψη για το μέλλον ούτε χρησιμοποιεί τη λέξη «αναμένεται». Άρα πρόκειται για υπόθεση πέρα από το κείμενο. Απορρίπτεται και αυτή. Η C λέει ότι θα καταναλώνει λιγότερα καύσιμα επειδή δεν διαθέτει ουρά. Το κείμενο περιγράφει τα χαρακτηριστικά (σχήμα σφήνας, χωρίς ουρά, μικρά φτερά), αλλά δεν συνδέει αιτιολογικά την απουσία ουράς με τη μείωση καυσίμου. Δεν λέει «διότι». Άρα πρόκειται για λογικό άλμα. Απορρίπτεται. Άρα, με τη μέθοδο του αποκλεισμού, σωστή απάντηση είναι η επιλογή D.

5η ερώτηση

Από εξετάσεις DNA προέκυψε ότι μια λευκή αρκούδα με καστανές κηλίδες που θηρεύτηκε στον βόρειο Καναδά ήταν το πρώτο υβρίδιο πολικής με κοινή αρκούδα που εντοπίστηκε εκτός ζωολογικού κήπου. Μέχρι τώρα, υβρίδια πολικής αρκούδας με κοινή αρκούδα εντοπίζονταν μόνο σε ζωολογικούς κήπους, διότι σπανίως τα είδη αυτά συναντώνται – και ακόμα λιγότερο ζευγαρώνουν – εκτός ζωολογικού κήπου. Υπάρχουν επίσης διαφορές, όπως ο χρόνος έναρξης της εποχής του ζευγαρώματος, εξαιτίας των οποίων τέτοια υβρίδια όχι μόνον είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά και οι πιθανότητες επιβίωσης των μικρών είναι περιορισμένες. Όντως, φαίνεται ότι η μόνη περίπτωση να προκύψει μια τέτοια διασταύρωση είναι εάν μια κοινή αρκούδα που μόλις βγήκε από τη χειμερία νάρκη χάσει τον προσανατολισμό της, διασχίσει τους πάγους και εισέλθει σε περιοχή όπου ζουν πολικές αρκούδες.

Ποιό από τα ακόλουθα είναι σωστό;

A. Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν έχουμε διασταυρώσεις κοινών αρκούδων με πολικές είναι ότι έχουν διαφορετικές περιόδους ζευγαρώματος

B. Οι κοινές και οι πολικές αρκούδες ζευγαρώνουν κανονικά στους ζωολογικούς κήπους

C. Tα δύο είδη αρκούδας συναντώνται κατά πάσα πιθανότητα όταν μια πολική αρκούδα εισέλθει τυχαία σε περιοχή όπου ζουν κοινές αρκούδες

D. Διάφοροι παράγοντες περιορίζουν την πιθανότητα να υπάρξει διασταύρωση πολικής αρκούδας με κοινή αρκούδα εκτός ζωολογικού κήπου

Πώς θα προσεγγίσετε τη σωστή απάντηση:

Πρώτο βήμα: Διαβάζουμε τις πρώτες προτάσεις για να καταλάβουμε το θέμα. Το κείμενο αφορά υβρίδιο πολιτικής και κοινής αρκούδας που εντοπίστηκε εκτός ζωολογικού κήπου. Τονίζεται ότι μέχρι τώρα τέτοια υβρίδια εμφανίζονταν μόνο σε ζωολογικούς κήπους και ότι εκτός αυτών είναι εξαιρετικά σπάνια.

Δεύτερο βήμα: Οι ρητές πληροφορίες από το κείμενο είναι ότι τα δύο είδη σπανίως συναντώνται εκτός ζωολογικού κήπου, ακόμα λιγότερο ζευγαρώνουν, υπάρχουν διαφορές, τα υβρίδια είναι εξαιρετικά σπάνια, οι πιθανότητες επιβίωσης των μικρών είναι περιορισμένες.

Τρίτο βήμα: Ελέγχουμε μία-μία τις επιλογές. Η Α λέει ότι ο κύριος λόγος που δεν έχουμε διασταυρώσεις είναι οι διαφορετικές περίοδοι ζευγαρώματος. Το κείμενο δεν λέει ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος. Αναφέρει πολλούς παράγοντες όπως σπάνια συνάντηση, ακόμα σπανιότερο ζευγάρωμα, διαφορές εποχής, χαμηλή επιβίωση μικρών. Η επιλογή μετατρέπει ένα παράγοντα σε «κύριο λόγο». Άρα απορρίπτεται. Η Β λέει ότι ζευγαρώνουν κανονικά στους ζωολογικούς κήπους. Το κείμενο λέει ότι υβρίδια έχουν εντοπιστεί μόνο σε ζωολογικούς κήπους, όχι ότι ζευγαρώνουν «κανονικά». Η λέξη «κανονικά» είναι προσθήκη, άρα απορρίπτεται. Η C λέει ότι συναντώνται όταν μια πολιτική αρκούδα εισέλθει σε περιοχή κοινών αρκούδων. Το κείμενο λέει το αντίστροφο: ότι μια κοινή αρκούδα μπορεί να χαθεί και να εισέλθει σε περιοχή πολιτικών αρκούδων. Άρα η επιλογή αντιστρέφει την πληροφορία και απορρίπτεται. Η D λέει ότι διάφοροι παράγοντες περιορίζουν την πιθανότητα διασταύρωσης εκτός ζωολογικού κήπου. Αυτό συμφωνεί με όσα αναφέρει το κείμενο: σπάνια συνάντηση, διαφορές εποχής, περιορισμένη επιβίωση μικρών. Δεν υπερβάλλει, δεν προσθέτει, δεν αντιστρέφει. Απλώς συνοψίζει πραγματικά δεδομένα. Άρα, με βάση στην αρχή της ρητής στήριξης και του αποκλεισμού, σωστή είναι η επιλογή D.