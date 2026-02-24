Το gorilla walk είναι μια απαιτητική άσκηση για όλο το σώμα. «Αποφάσισα να τη δοκιμάζω για 9 λεπτά κάθε μέρα επί μία εβδομάδα, εναλλάσσοντας πλάγια και μπροστινή μετακίνηση» λέει ο Sam Hopes.

Πρόκειται για άσκηση τετραποδικής στήριξης, δηλαδή κινείσαι στα «τέσσερα», και χρησιμοποιείται συχνά σε προπονήσεις calisthenics και animal flow. Στην πλάγια εκδοχή ξεκινάς από βαθύ κάθισμα με τα πέλματα λίγο πιο ανοιχτά από τους ώμους, κρατάς τη σπονδυλική στήλη ουδέτερη και τον κορμό ενεργοποιημένο, τοποθετείς τα χέρια στο έδαφος προς τη μία πλευρά και με ώθηση από τον κορμό μεταφέρεις τα πόδια πλάγια με μικρό άλμα. Στην μπροστινή εκδοχή, από την ίδια χαμηλή θέση, ακουμπάς τις γροθιές μπροστά, σφίγγεις τους πήχεις και φέρνεις τα πόδια μπροστά, έξω από τα χέρια, προχωρώντας σταδιακά προς τα εμπρός.

«Μέσα σε μία εβδομάδα παρατήρησα βελτίωση κυρίως στην κινητικότητα των ισχίων και των οπίσθιων μηριαίων, ενώ οι παλμοί ανέβαιναν γρήγορα ακόμη και στα 60 δευτερόλεπτα προσπάθειας. Η πλάγια κίνηση ήταν πιο απαιτητική σε συντονισμό και ισορροπία, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να κινούμαστε πλευρικά, ενώ η μπροστινή εκδοχή επιβάρυνε περισσότερο ώμους, καρπούς και πήχεις. Οι πήχεις αποδείχθηκαν το αδύναμο σημείο, καθώς κουράζονταν πιο γρήγορα από τα πόδια» ανέφερε ο Sam Hopes για το tomsguide.

{https://www.youtube.com/watch?v=PIqXNsxzMjc}

Και καταλήγει «Συνολικά, το gorilla walk είναι εξαιρετικό για κινητικότητα, συντονισμό και λειτουργική δύναμη. Δεν θα το ενέτασσα σε πρόγραμμα υπερτροφίας ή καθαρής μυϊκής ενδυνάμωσης, όμως ταιριάζει πολύ σε HIIT με βάρος σώματος ή ως δυναμικό ζέσταμα πριν από έντονη προπόνηση. Αν θέλεις μια απαιτητική άσκηση που ενεργοποιεί σχεδόν όλο το σώμα, αξίζει να τη δοκιμάσεις».