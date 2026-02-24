Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Η Νέα Αριστερά Δυτικής Αθήνας με αφορμή την πρόσφατη αποκάλυψη των, ανεκτίμητης αξίας, ιστορικών - φωτογραφικών ντοκουμέντων, οργανώνει εκδήλωση/συζήτηση για τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή, το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το Μπλοκ 15.

Αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως).

Συζητούν:

⁠Ιάσονας Χανδρινός, ιστορικός

⁠⁠Σία Αναγνωστοπούλου, Καθ. Ιστορίας - Βουλεύτρια Νέας Αριστεράς,

⁠⁠Κων/νος Φωτεινάκης, Ερευνητής - Συγγραφέας «Χαϊδάρι Τόπος & Άνθρωποι»

