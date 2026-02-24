Η Νέα Αριστερά Δυτικής Αθήνας με αφορμή την πρόσφατη αποκάλυψη των, ανεκτίμητης αξίας, ιστορικών - φωτογραφικών ντοκουμέντων, οργανώνει εκδήλωση/συζήτηση για τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή, το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το Μπλοκ 15.
Αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως).
Συζητούν:
Ιάσονας Χανδρινός, ιστορικός
Σία Αναγνωστοπούλου, Καθ. Ιστορίας - Βουλεύτρια Νέας Αριστεράς,
Κων/νος Φωτεινάκης, Ερευνητής - Συγγραφέας «Χαϊδάρι Τόπος & Άνθρωποι»
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.