Η κυβερνητική πλειοψηφία στέκεται στα «διαχρονικά» και «διακομματικά» προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας στο κάδρο τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ. Η αντιπολίτευση επιμένει για Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Η «μέρα με τη νύχτα» είναι σύμφωνα με πληροφορίες τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν η κυβερνητική πλειοψηφία και η αντιπολίτευση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πορισματικές εκθέσεις τους που κατατίθενται μέσα στην ημέρα στο προεδρείο της Βουλής.

Όπως μαθαίνουμε, στο πόρισμα της η ΝΔ που απαριθμεί 300 σελίδες και 100.000 λέξεις, κατέληξε πως από τις καταθέσεις δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξής, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, σημειώνοντας πως ορθώς επιλέχθηκε η εξεταστική αντί για την προανακριτική.

Η κυβερνητική πλειοψηφία στέκεται στα «διαχρονικά» και «διακομματικά» προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έκαναν και τα μέλη της καθόλη τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής, βάζοντας στο κάδρο τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ για την υλοποίηση και εφαρμογή της τεχνικής λύσης όσο και το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας την εμπλοκή στελεχών του κόμματος.

Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ στο δικό του πόρισμα των 140 σελίδων, κατά πληροφορίες τονίζει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, επικαλούμενη εξετάσεις μαρτύρων που επιβεβαιώνουν το παραπάνω. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών της εξεταστική με φόντο τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στην υπόθεση, θέμα που θα τεθεί στην συνεδρίαση της Πέμπτης.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά εξετάζουν να καταθέσουν από κοινού πόρισμα στο οποίο εμμένουν στη θέση πως πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για τα αδικήματα της συνέργειας και ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

«Αγκάθι» για το αν θα κατατεθεί κοινό πόρισμα παραμένει το αν θα αναφέρεται σε αυτό και η περίοδος Γεωργαντά, με την Νέα Αριστερά να προβάλλει ενστάσεις. Το πιθανότερο είναι να συμφωνηθεί να υπάρχει αναφορά, χωρίς να τονίζεται όμως η συγκεκριμένη περίοδος.

Οι πορισματικές θέσεις θα συζητηθούν στην συνεδρίαση της Πέμπτης και την επομένη θα κατατεθούν στον Πρόεδρο της Βουλής. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με συζήτηση στην Ολομέλεια που θα οριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.