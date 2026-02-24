Τι πυροδοτεί η παρέμβαση του Νίκου Δένδια και πώς αντιδρούν Μαξίμου και οι άλλοι «δελφίνοι».

Φωτιές ανάβουν στη Νέα Δημοκρατία οι παρεμβάσεις Δένδια ενώ το Μαξίμου σηκώνει το «γάντι» και οι άλλοι «δελφίνοι» κινητοποιούνται. Ο υπουργός Άμυνας με τις δηλώσεις του για το DNA της Νέας Δημοκρατίας και για τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος άνοιξε για πρώτη φορά δημοσίως μια συζήτηση που απασχολεί το σύνολο των «γαλάζιων» στελεχών ανεξαρτήτως αν δημοσίως επικρατεί η στρατηγική του success story (ιστορία επιτυχίας). Ο Νίκος Δένδιας, ιδιαίτερα έμπειρος και μετρημένος πολιτικός, που έχει αποφύγει να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα στο Μαξίμου, επιλέγει να παρέμβει μέσω των συνεδριακών διαδικασιών εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το πού οδεύει η Νέα Δημοκρατία. Είναι δε σαφές πως στο Συνέδριο θα κατεβάσει με την ομιλία του «πολιτική πλατφόρμα» ως πρώτος τη τάξει «δελφίνος», όπως έχει καταγραφεί και όλοι αποδέχονται.

Η παρέμβαση του υπουργού Άμυνας προκαλεί εκνευρισμό στο Μαξίμου που προγραμμάτιζε ένα «πανηγυρικό» Συνέδριο. Γι΄ αυτό και του απάντησαν δημοσίως τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει και ο διαγκωνισμός των «δελφίνων» για την επόμενη μέρα, όποτε αυτή έρθει. Ο Νίκος Δένδιας πέταξε το ...γάντι και οι υπόλοιποι υποψήφιοι αρχηγοί αναγκάζονται να το σηκώσουν είτε τώρα είτε αργότερα- και σίγουρα στο Συνέδριο.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, ταυτιζόμενος απολύτως με τον πρωθυπουργό, δείχνει να χάνει έδαφος, πολύ περισσότερο που η αντιπροεδρία της κυβέρνησης δεν αποτελεί ένα «χαρτοφυλάκιο» που δίνει σοβαρά πλεονεκτήματα στη μάχη της διαδοχής.

Ερώτημα είναι αν ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα θελήσει να είναι υποψήφιος καθώς, παρότι είναι πλήρως αποδεκτός από τη βάση της ΝΔ, δεν είναι ακόμη απολύτως ενσωματωμένος στη «γαλάζια» παράταξη. Πολλά θα εξαρτηθούν για την υποψηφιότητά του από το πότε και με ποιες συνθήκες θα συζητηθεί η αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνών κόμμα. Αν κατέβει, πράγμα πολύ πιθανόν, με τα σημερινά τουλάχιστον δεδομένα θα αποτελέσει το «δίδυμο του τελικού» με τον υπουργό Άμυνας.

Υποψήφιος για την ηγεσία θα είναι και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος χτίζει επιμελώς από τώρα τη «δεξιά ατζέντα» του. Ήδη αποτελεί τον «πολιορκητικό κριό» της υποψηφιότητας Δένδια, χωρίς το Μαξίμου να του έχει ζητήσει να σταματήσει τις συνεχείς επιθέσεις στον υπουργό Άμυνας.

Για την υποψηφιότητά του εργάζεται και ο Βασίλης Κικίλιας, με υψηλή δημοτικότητα εντός της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγοντας αυτή τη στιγμή μια στρατηγική «ήρεμης δύναμης».