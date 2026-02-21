Εστία έντασης οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών.

Οι εστίες εσωκομματικής έντασης στη Νέα Δημοκρατία δεν λένε να λείψουν.

Ερώτηση για το θέμα των μεταβιβάσεων ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών κατέθεσε ο «γαλάζιος» βουλευτής Γιώργος Βλάχος.

Αν η κυβέρνηση δεν δέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα «μας χωρίζει άβυσσος» διεμήνυσε στον αρμόδιο υπουργό, ενώ είπε με νόημα: «Καλοί είναι οι πανηγυρισμοί για την προεδρία του Eurogroup αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κ. υπουργέ ότι προέχει η προστασία της πατρίδας μας».

Να θυμίσουμε πως ο Γ. Βλάχος έχει αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Τ. Τε.