Οι εστίες εσωκομματικής έντασης στη Νέα Δημοκρατία δεν λένε να λείψουν.
Ερώτηση για το θέμα των μεταβιβάσεων ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών κατέθεσε ο «γαλάζιος» βουλευτής Γιώργος Βλάχος.
Αν η κυβέρνηση δεν δέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα «μας χωρίζει άβυσσος» διεμήνυσε στον αρμόδιο υπουργό, ενώ είπε με νόημα: «Καλοί είναι οι πανηγυρισμοί για την προεδρία του Eurogroup αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κ. υπουργέ ότι προέχει η προστασία της πατρίδας μας».
Να θυμίσουμε πως ο Γ. Βλάχος έχει αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.
Τ. Τε.