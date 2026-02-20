Ας αφήσει τους υπουργούς και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης να κάνουν τις πολιτικές κρίσεις.

«Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας (σ.σ. στο Νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη), γιατί ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού», είπε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ας είναι πιο προσεκτική τις επόμενες φορές.

Δεν είναι πολιτική εκπρόσωπος για να κάνει επιθέσεις και να δηλώνει πως οι γιατροί «ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού».

Ελπίζουμε σε πρώτη φάση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις στην εκπρόσωπο και να της εξηγήσει τον διακριτό ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και των εκπροσώπων της από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

ΥΓ: Αλήθεια, οι ΜΑΤατζήδες που δήλωναν στον Άδωνι Γεωργιάδη «υπουργέ σε αγαπούμε» έξω από το νοσοκομείο, ελέγχθηκαν;

Β.Σκ.