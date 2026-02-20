Οι αυτοκινητοβιομηχανίες σχεδίαζαν για δεκαετίες αυτοκίνητα γεμάτα κουμπιά πριν στραφούν πλήρως στις οθόνες. Ωστόσο, η επιστροφή στις παλιές μεθόδους δεν είναι εύκολη.

Η Mercedes είναι ο τελευταίος κατασκευαστής αυτοκινήτων σε μια σειρά από εταιρείες που υπόσχονται να επαναφέρουν τα φυσικά κουμπιά στα αυτοκίνητα. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει γρήγορα καθώς πρόκειται για μια εκπληκτικά σύνθετη διαδικασία σχεδίασης και έγκρισης.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι τα φυσικά κουμπιά είναι καλύτερα, και γι’ αυτό τα επαναφέρουμε», είπε ο Magnus Östberg, επικεφαλής λογισμικού της Mercedes-Benz, στο βρετανικό Autocar την προηγούμενη εβδομάδα. Η πολυτελής εταιρεία θα μειώσει την έμφαση στις οθόνες και τους χειρισμούς αφής, φέρνοντας ξανά φυσικούς διακόπτες και κουμπιά στα μελλοντικά σχέδια, ξεκινώντας με το επερχόμενο ηλεκτρικό GLC που σηματοδοτεί μια νέα σχεδιαστική τάση για το brand σύμφωνα με το kbb.com.

Οι οθόνες δεν θα απουσιάζουν από τα αυτοκίνητα της Mercedes-Benz, άλλωστε αυτό είναι το brand πίσω από τον πίνακα οργάνων Hyperscreen που εκτείνεται σε όλο το ταμπλό, αλλά οι φυσικοί χειρισμοί θα επιστρέψουν, ξεκινώντας με «μια σειρά από διακόπτες, κυλίνδρους και κουμπιά σε ένα νέο σχέδιο τιμονιού».

Η Mercedes δεν είναι ο πρώτος κατασκευαστής που παίρνει αυτή την απόφαση. Η Volkswagen είχε υποσχεθεί την επαναφορά κουμπιών στα τέλη του 2023. Η Audi δήλωσε επίσης ότι θα απομακρυνθεί από τις επιφάνειες αφής που κυριαρχούσαν τα τελευταία χρόνια σε τιμόνια και ταμπλό. Ακόμη και κάποιες κυβερνήσεις εμπλέκονται. Ένα νέο σύνολο κανόνων ασφαλείας αυτοκινήτων θα τεθεί σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026, το οποίο απαγορεύει την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων λειτουργιών ασφάλειας μόνο μέσω οθόνης αφής.

Η αλλαγή είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως, οι αυτοκινητοβιομηχανίες σχεδίαζαν για δεκαετίες αυτοκίνητα γεμάτα κουμπιά πριν στραφούν πλήρως στις οθόνες. Ωστόσο, η επιστροφή στις παλιές μεθόδους δεν είναι εύκολη.

Οι οθόνες αφής είναι φθηνότερες και χειρίζονται περισσότερες λειτουργίες

Η αλλαγή μικρών μερών του σχεδιασμού του αυτοκινήτου είναι εκπληκτικά δαπανηρή λόγω των απαιτήσεων επικύρωσης. Όταν τα κουμπιά κυριαρχούσαν, τα οχήματα είχαν λιγότερα χαρακτηριστικά. Γιατί οι κατασκευαστές δεν μπορούν απλά να επιστρέψουν στο παλιό σύστημα όπως πριν την εποχή της Tesla με τις σύγχρονες οθόνες;

Μερικώς, λόγω κόστους. Ο Robby DeGraff, διευθυντής Product και Consumer Insights στην AutoPacific, είπε στο The Drive: «Το κόστος ανάπτυξης αυτών των οθονών μειώθηκε σημαντικά με τα χρόνια. Για κάποιους κατασκευαστές ήταν πιο εύκολο και φθηνότερο να τοποθετήσουν απλώς μια οθόνη στο ταμπλό παρά να σχεδιάσουν μια σειρά από κουμπιά ή διακόπτες».

Ο Sam Abuelsamid, Αντιπρόεδρος Έρευνας Αγοράς στην Telemetry, πρόσθεσε: «Απαιτείται μεγάλη μηχανική προσπάθεια — από το σχεδιασμό μέχρι την επικύρωση όλων αυτών των εξαρτημάτων. Από πλευράς παραγωγής, προσθέτει μεγάλη πολυπλοκότητα η ανάπτυξη ενός ταμπλό ή τιμονιού με φυσικούς χειρισμούς».

Το αυτοκίνητό σας πιθανότατα υποβάλλεται σε περισσότερους ελέγχους και επικυρώσεις από οποιοδήποτε άλλο προϊόν που κατέχετε, και κάθε αλλαγή διερευνάται για τυχόν απρόβλεπτες συνέπειες στην ασφάλεια. Η Mercedes πιθανότατα ξεκινά με το τιμόνι γιατί αυτό είναι πιο εύκολο από το ταμπλό. Τα αυτοκίνητα του 2025 και 2026 έχουν επίσης περισσότερες λειτουργίες από ό,τι πριν από μια δεκαετία.

Αυτή την εβδομάδα δοκιμάζω ένα υπέροχο Mini Convertible 2025 (περισσότερα θα ακολουθήσουν). Την Κυριακή, σε μια μέρα ελαφριάς οδήγησης, θυμάμαι να χρησιμοποιώ την οθόνη αφής για να αλλάξω από το Go-Kart mode στο Timeless mode για πιο χαλαρή οδήγηση, να αυξήσω το ύψος της head-up display, να ελέγξω προειδοποίηση πίεσης ελαστικών, να αλλάξω ρυθμίσεις ήχου και να συνδέσω ασύρματα το αυτοκίνητο με το τηλέφωνό μου. Το Mini δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο αυτοκίνητο για τα δεδομένα του 2025.

Τα κουμπιά που θα χρειάζονταν για να λειτουργήσουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός Mercedes-Benz S-Class θα μπορούσαν να υπερφορτώσουν έναν πιλότο διαστημικού σκάφους. Για ορισμένα πράγματα, μια οθόνη αφής είναι πραγματικά πιο απλή.

Τα κουμπιά θα επιστρέψουν. Μια πρόσφατη έρευνα της AutoPacific έδειξε ότι το 50% των αγοραστών αυτοκινήτων συμφωνεί πως τα σημερινά οχήματα εμφανίζουν τόσες πολλές οθόνες που θεωρούνται επικίνδυνα. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος για να σχεδιαστούν και να δοκιμαστούν τα νέα συστήματα και να αποφασιστεί ποιες λειτουργίες θα συνεχίσουν να απαιτούν μενού οθόνης.