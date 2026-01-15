Σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Athlon.

Σε ένα από τα σημαντικότερα deal της ευρωπαϊκής αγοράς μίσθωσης και διαχείρισης στόλων οχημάτων, η Arval έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συνομιλίες με τη Mercedes-Benz Group για την απόκτηση του 100% της Athlon.

Πρόκειται για μια κίνηση που αναμένεται να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό co-leader στο full-service leasing με συνδυασμένο στόλο περίπου 2,3 εκατομμυρίων οχημάτων.



Η Arval, θυγατρική του ομίλου BNP Paribas και ένας από τους ισχυρότερους παίκτες στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά μίσθωσης οχημάτων πλήρους εξυπηρέτησης, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Mercedes-Benz Group για την εξαγορά της Athlon. Η Athlon διαχειρίζεται σήμερα έναν πολυμάρκο στόλο άνω των 400.000 οχημάτων, εκ των οποίων περίπου 56.000 αφορούν συμβάσεις διαχείρισης στόλου, με παρουσία σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Η ενδεχόμενη συναλλαγή έρχεται σε μια περίοδο έντονης αναδιάταξης στον κλάδο της κινητικότητας, όπου η κλίμακα, η ψηφιοποίηση και οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας.





Με τον υφιστάμενο στόλο της Arval να ανέρχεται σε περίπου 1,9 εκατομμύρια οχήματα και με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά τις 100.000 μονάδες τα τελευταία τρία χρόνια, η ενσωμάτωση της Athlon θα οδηγήσει σε έναν συνδυασμένο στόλο περίπου 2,3 εκατομμυρίων οχημάτων. Το μέγεθος αυτό τοποθετεί το νέο σχήμα στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς μίσθωσης οχημάτων πλήρους εξυπηρέτησης, δημιουργώντας έναν co-leader με ισχυρή γεωγραφική κάλυψη και αυξημένη αγοραστική δύναμη.



Στρατηγικά, η πιθανή εξαγορά αντανακλά δύο βασικούς στόχους της Arval. Πρώτον, την ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές-κλειδιά όπως η Ολλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία, όπου τα πελατολόγια της Arval και της Athlon θεωρούνται συμπληρωματικά. Παράλληλα, η Arval αναμένεται να επωφεληθεί από τη δραστηριότητα της Athlon σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Πολωνία. Δεύτερον, η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία με τη Mercedes-Benz Group, με στόχο την ανάπτυξη νέων αμοιβαίων επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της κινητικότητας.



Ο Thierry Laborde, Chief Operating Officer της BNP Paribas και υπεύθυνος για το Commercial Personal Banking & Services, χαρακτήρισε την πιθανή εξαγορά ως κρίσιμο βήμα στη στρατηγική της BNP Paribas Mobility, υπογραμμίζοντας ότι θα εμπλουτίσει και θα διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο λύσεων κινητικότητας του ομίλου, προσφέροντας στους πελάτες μια πιο ομαλή και ολοκληρωμένη εμπειρία. Όπως σημείωσε, η μελλοντική ενσωμάτωση της Athlon θα μπορούσε να καταστήσει την Arval και τον όμιλο BNP Paribas έναν μοναδικό και ιδιαίτερα ισχυρό παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη μακροχρόνια συνεργασία με τη Mercedes-Benz Group.



Από την πλευρά της Arval, ο CEO Alain van Groenendael εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την προοπτική συνδυασμού δυνάμεων, τονίζοντας ότι οι πελάτες της Athlon θα αποκτήσουν ευρύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες, την τεχνογνωσία και τις προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες της Arval σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο πιο καινοτόμες, αποδοτικές και ανταγωνιστικές λύσεις κινητικότητας. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της Arval για υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και βιώσιμη, εξατομικευμένη κινητικότητα.



Ο Franz Reiner, CEO της Mercedes-Benz Mobility AG, ανέφερε ότι η Athlon υπήρξε πολύτιμο μέλος του ομίλου τα τελευταία εννέα χρόνια και ότι η συγκεκριμένη κίνηση ανοίγει νέες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο για την ίδια την Athlon όσο και για τους πελάτες της. Αντίστοιχα, ο Christian Schüler, CEO της Athlon, υπογράμμισε ότι η πιθανή συναλλαγή αποτελεί ευκαιρία για τις δύο ομάδες να αλληλοσυμπληρωθούν και να αναβαθμίσουν περαιτέρω το ταξίδι του πελάτη, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών κατά τη μεταβατική περίοδο και μετά από αυτήν.



Η προβλεπόμενη συναλλαγή παραμένει υποκείμενη στις προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και στις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Εφόσον ολοκληρωθεί, κάτι που αναμένεται εντός του 2026, τα δύο μέρη έχουν δηλώσει ότι θα παρέχουν περαιτέρω ενημερώσεις για την πρόοδο της εξαγοράς.