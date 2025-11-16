Στρατηγική συμμαχία για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στην επόμενη γενιά οχημάτων.

Ανώτατα στελέχη των εταιρειών LG Electronics, LG Display, LG Energy Solution και LG Innotek συναντήθηκαν με τη Mercedes-Benz AG για να συζητήσουν την επέκταση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο της στρατηγικής «One LG Solution».

Η πρωτοβουλία αυτή αξιοποιεί τη συνδυασμένη τεχνογνωσία των θυγατρικών του Ομίλου LG, ενοποιώντας τις τέσσερις εταιρείες που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της δραστηριότητάς του στα εξαρτήματα αυτοκινήτων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στα LG Twin Towers στο Yeouido της Σεούλ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ola Källenius, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Mercedes-Benz Group AG, στην Κορέα. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο William Cho, CEO της LG Electronics· ο Jeong Cheol-dong, CEO της LG Display· ο Kim Dong-myung, CEO της LG Energy Solution· και ο Moon Hyuk-soo, CEO της LG Innotek, καθώς και ο Mathias Vaitl, CEO της Mercedes-Benz Korea, μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της συνεργασίας για την υποστήριξη του οράματος της Mercedes-Benz για το μέλλον της κινητικότητας — συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα (EVs) και της δημιουργίας ενός ευέλικτου, βιώσιμου παγκόσμιου δικτύου παραγωγής που βασίζεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτού του κοινού οράματος, οι LG Electronics, LG Display, LG Energy Solution και LG Innotek παρουσίασαν τις λύσεις τους νέας γενιάς σε τομείς όπως τα εξαρτήματα ηλεκτρικών οχημάτων, οι μπαταρίες, οι οθόνες και οι αισθητήρες αυτόνομης οδήγησης, διερευνώντας νέους τρόπους για να ενισχύσουν την ενοποίηση υπό το πλαίσιο του One LG Solution.

Οι τέσσερις θυγατρικές του Ομίλου LG συνεργάζονται ήδη στενά με τη Mercedes-Benz σε πολλούς βασικούς τομείς τεχνολογίας κινητικότητας:

Η LG Electronics και η Mercedes-Benz συνεργάζονται εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη βασικών συστημάτων για οχήματα οριζόμενα από λογισμικό (SDV), όπως τα συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης (IVI) και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύστημα IVI με οθόνη OLED που αναπτύχθηκε από κοινού για το Mercedes-Benz EQS, με καμπύλη πανοραμική οθόνη που εκτείνεται σε όλο το ταμπλό — αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη τάση για εντυπωσιακές, μεγάλες οθόνες στο εσωτερικό των οχημάτων.

Η LG Display προμηθεύει από το 2020 τη Mercedes-Benz με προηγμένα Plastic OLED (P-OLED) πάνελ. Κατασκευασμένα σε εύκαμπτα πλαστικά υποστρώματα, τα πάνελ P-OLED προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας και επιτρέπουν κομψά, καμπύλα σχέδια, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα infotainment MBUX Hyperscreen της επόμενης γενιάς της Mercedes-Benz.

Η LG Energy Solution συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Mercedes-Benz στον τομέα των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Η LG Innotek βρίσκεται σε συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας σε τεχνολογίες αισθητήρων αυτόνομης οδήγησης, όπως μονάδες καμερών οχημάτων, LiDAR και Radar.

«Στη Mercedes-Benz πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι στρατηγικές, συνεργατικές συνεργασίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη που διαμορφώνει τα οχήματα της επόμενης γενιάς», δήλωσε ο Ola Källenius, Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz AG. «Μαζί με τη LG, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα που βασίζεται στην καινοτομία, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Συνδυάζοντας τις δυνάμεις μας, δημιουργούμε οχήματα που θα θέσουν νέα παγκόσμια πρότυπα.»

«Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας συνεργασία με τη Mercedes-Benz αξιοποιώντας τις βασικές μας ικανότητες στον τομέα των εξαρτημάτων οχημάτων – από την πρόταση αξίας που επικεντρώνεται στην εμπειρία χρήστη, έως το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων SDV και την τεχνολογία και αξιοπιστία που έχουν αποδειχθεί παγκοσμίως», δήλωσε ο William Cho, CEO της LG Electronics.