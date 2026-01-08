Aυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν το 50% για τη χρυσή λίρα.

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινούνται ο χρυσός και η χρυσή λίρα, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τη στροφή των επενδυτών προς τα ασφαλή καταφύγια. Η τιμή του χρυσού ανέρχεται στα 4.512 δολάρια ανά ουγγιά, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε Βενεζουέλα και Γροιλανδία, οι οποίες τροφοδοτούν κλίμα έντονης αβεβαιότητας στις αγορές.

Παράλληλα, ισχυρό ράλι καταγράφει και η χρυσή λίρα, με τις τιμές να εμφανίζουν εντυπωσιακή άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα δελτία τιμών της Τράπεζα της Ελλάδος, η σύγκριση των στοιχείων αποτυπώνει αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν το 50%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του πολύτιμου μετάλλου την τελευταία διετία.

Ειδικότερα, η τιμή πώλησης της αγγλικής χρυσής λίρας παλαιάς κοπής και των λιρών Ελισάβετ έως το 1973 διαμορφώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026 στα 1.012,78 ευρώ, έναντι 666,31 ευρώ στις 2 Ιανουαρίου 2025. Πρόκειται για αύξηση 346,47 ευρώ ανά λίρα, που αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 52%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην τιμή αγοράς της ίδιας κατηγορίας, η οποία ενισχύθηκε από τα 568,50 ευρώ στα 864,45 ευρώ, καταγράφοντας επίσης αύξηση άνω του 52%.

Ανάλογη πορεία ακολούθησαν και οι λίρες Ελισάβετ κοπής από το 1974 και μετά, με την τιμή πώλησης να αυξάνεται από τα 660,14 ευρώ στις αρχές του 2025 στα 1.003,40 ευρώ στις αρχές του 2026, ενώ η τιμή αγοράς διαμορφώθηκε στα 864,45 ευρώ. Σημαντικές, αν και χαμηλότερες σε απόλυτα επίπεδα, είναι οι αυξήσεις και στις ελαττωματικές ή λιποβαρείς λίρες.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι τέλος η άνοδος στην τιμή του χρυσού ανά γραμμάριο. Στις 2 Ιανουαρίου 2025, η τιμή πώλησης καθαρού χρυσού τίτλου 0,995–1,000 ανερχόταν στα 86,92 ευρώ, ενώ στις 7 Ιανουαρίου 2026 έχει εκτοξευθεί στα 132,13 ευρώ. Αντίστοιχα, η τιμή αγοράς αυξήθηκε από τα 76,99 ευρώ στα 117,05 ευρώ, μεταβολή που προσεγγίζει το 52%, αποτυπώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το πολύτιμο μέταλλο.