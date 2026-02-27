Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.212,50 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 18,30 δολαρίων ή 0,35%.

Οι τιμές του χρυσού κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα των συναλλαγών της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει του τρίτου γύρου έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, που διεξάγεται στη Γενεύη, αναζητώντας ενδείξεις για το αν οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.212,50 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 18,30 δολαρίων ή 0,35%. Αναλυτές επισημαίνουν ότι τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι επιχειρούν να κινηθούν πάνω από κρίσιμα επίπεδα αντίστασης, χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν να διατηρήσουν τα κέρδη τους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων διορθώσεων σε περίπτωση επίτευξης γεωπολιτικής συμφωνίας.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, εφόσον η Ουάσινγκτον διαχωρίσει τα πυρηνικά από τα μη πυρηνικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι τα εναπομείναντα σημεία διαφωνίας θα πρέπει να περιοριστούν κατά τον τρίτο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη.

Ο χρυσός, ο οποίος δεν αποφέρει απόδοση, θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Παρά τις πιθανές βραχυπρόθεσμες πιέσεις, εκτιμάται ότι η αγορά θα μπορούσε να κινηθεί ανοδικά προς τα επίπεδα των 5.340 και στη συνέχεια των 5.400 δολαρίων ανά ουγγιά.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε ότι οι δασμοί των ΗΠΑ για ορισμένες χώρες θα αυξηθούν στο 15% ή και υψηλότερα από το πρόσφατα επιβληθέν 10%, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν οριακά την προηγούμενη εβδομάδα, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει σταθερό τον Φεβρουάριο, αντανακλώντας μια ανθεκτική αγορά εργασίας.

Οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους από τη Federal Reserve.

Ισχυρότερη άνοδο καταγράφει το ασήμι, το οποίο ενισχύεται κατά 2,592 δολάρια ή 2,98% και διαμορφώνεται στα 89,59 δολάρια. Θετικά κινείται και ο χαλκός, ο οποίος ανέρχεται στα 6,0625 δολάρια, αυξημένος κατά 0,0575 δολάρια ή 0,96%. Εντυπωσιακή είναι η εικόνα της πλατίνας, η οποία σημειώνει άλμα 176,70 δολαρίων ή 7,89% και φτάνει τα 2.416,30 δολάρια, ενώ ανοδικά κινείται και το παλλάδιο, το οποίο ενισχύεται κατά 83,00 δολάρια ή 4,64%, διαμορφούμενο στα 1.871,50 δολάρια.