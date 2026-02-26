Το βίντεο κόβει την ανάσα.

Παραλίγο τραγωδία αποφεύχθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Big Bear στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, τρεις σκιέρ ανεβαίνουν με το λιφτ στην πίστα ώστε να ξεκινήσουν την κατάβασή τους.

{https://x.com/ABC/status/2027103432885121153}

Ξαφνικά, η σκιερ που κάθεται στη μέση διακρίνεται να κρεμιέται από το λιφτ, με τους άλλους δύο να την κρατάνε από τα χέρια ώστε να μην πέσει στο κενό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το λιφτ διακρίνεται να φτάνει στο τέρμα, με τη σκιερ να πατάει τελικά στο έδαφος.