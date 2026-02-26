Σε ποια σημεία κλείνουν λωρίδες κυκλοφορίας στην Αττική οδό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Αττική οδό από αύριο, Παρασκευή, έως τις 30 Απριλίου, λόγω εργασιών συντήρησης οδοστρώματος.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν όλο το 24ωρο, στα εξής σημεία της Αττικής οδού, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

- Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.

Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού - Αγίου Δημητρίου - είσοδος στην Περιφερειακή Υμηττού (προς Αθήνα) - Α/Κ Παλλήνης.

- Αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας, καθώς και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.

Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού - Αγίου Δημητρίου - είσοδος στην Δ.Π.Λ. Υμηττού (προς Αθήνα) - Α/Κ Παλλήνης

- Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς Ραφήνα του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.

Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού - Πογωνίου - Λ. Μαραθώνος - Αγίου Δημητρίου.

- Αποκλεισμός λωρίδας επιβράδυνσης - επιτάχυνσης του κλάδου εξόδου - εισόδου του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς είσοδο στην Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου - Λ. Μαραθώνος.

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού - Πογωνίου - Λ. Μαραθώνος - Αγίου Δημητρίου - Δ.Π.Λ. Υμηττού.

- Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 12,125 και 11,600, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου - Λ. Μαραθώνος.

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού - Πογωνίου - Λ. Μαραθώνος - Αγίου Δημητρίου - Περιφερειακή Υμηττού.

- Αποκλεισμός της Δ.Π.Λ. Υμηττού, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 14,200 και 13,950 στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής: Δ.Π.Λ. Υμηττού - Αγίου Δημητρίου - Λ. Μαραθώνος - Πογωνίου - Α/Κ Παλλήνης.