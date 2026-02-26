Με ένα απρόσμενο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι κάτοικοι στο Θορικό.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά ολόκληρη αγέλη από αγριογούρουνα εντόπισαν περιπατητές σε οικισμό κοντά στα Καλύβια Θορικού.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τα αγριογούρουνα μέσα στο δάσος να φεύγουν μόλις εντοπίζονται.

Το φαινόμενο αυτό δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς οι συχνές φωτιές στην περιοχή της Λαυρεωτικής έχουν καταστρέψει σημαντικά το οικοσύστημα των αγριογούρουνων, τα οποία κατεβαίνουν όλο και πιο κοντά σε οικισμούς προκειμένου να αναζητήσουν τροφή.

Δείτε το βίντεο με τα αγριογούρουνα

{https://www.facebook.com/reel/1627872478360146}