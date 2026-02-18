Μόλις 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, αποκαλύπτεται ένας οικισμός που ανθίζει κατά την περίοδο της άνοιξης και ενδείκνυται για μονοήμερες αποδράσεις, πλάι στη θάλασσα.

Είναι αλήθεια πως η Ελλάδα, είναι ευρέως γνωστή για την ακτογραμμή της, για τα ομορφιά χωριά που ξεχωρίζουν και για τους οικισμούς που αναδεικνύονται τόσο τον χειμώνα, όσο την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Ακόμη και σε κοντινές αποστάσεις από το κέντρο της Αθήνας, υπάρχουν κρυμμένοι «θησαυροί», τοποθεσίες που πολλοί γνωρίζουν, αλλά λίγοι ανακαλύπτουν πραγματικά.

Το ίδιο συμβαίνει και με περιοχές κοντά στην Ανάβυσσο. Σε μια ακτογραμμή που αρκετοί διασχίζουν με κατεύθυνση το Σούνιο, κρύβεται μια περιοχή που διατηρεί έναν πιο ήρεμο και απλοϊκό χαρακτήρα. Μικρό λιμανάκι, ψαρόβαρκες, ταβέρνες δίπλα στη θάλασσα και χαμηλά σπίτια συνθέτουν ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε νησί παρά σε προάστιο της πρωτεύουσας.

Ο λόγος, για τον οικισμό της Παλαιάς Φώκαιας, κοντά στην Ανάβυσσο.

Παλαιά Φώκαια Αναβύσσου – Ένας οικισμός που αξίζει να γνωρίζετε

Η Παλαιά Φώκαια, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, μόλις 40 λεπτά οδικώς, και υπάγεται στο Δήμο Σαρωνικού στην Ανατολική πλευρά της Αττικής.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου σε μία διαδρομή πλάι στη θάλασσα, που αποπνέει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε νησί.

Πρόκειται για μικρό παραθαλάσσιο οικισμό με ήπια ανάπτυξη, χαμηλά σπίτια και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Το λιμανάκι της περιοχής λειτουργεί κυρίως για μικρά σκάφη, ενώ κατά μήκος της ακτής υπάρχουν μικρές παραλίες με καθαρά νερά, κατάλληλες για μπάνιο τους θερινούς μήνες. Ένας ήσυχο οικισμός, που διατηρεί τον χαρακτήρα ενός παραθαλάσσιου χωριού και ενδείκνυται για μονοήμερες αποδράσεις, ιδιαίτερα κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.

Στις παραδοσιακές ταβέρνες της Παλαιάς Φώκαιας σερβίρονται φρέσκα θαλασσινά, μεζέδες και παραδοσιακές γεύσεις, με την εμπειρία του φαγητού να ολοκληρώνεται με τη θέα στη θάλασσα.

Γύρω από το παραλιακό δρόμο η τοποθεσία ενδείκνυται για βόλτες στο ηλιοβασίλεμα, ενώ συχνά μπορείτε να δείτε ανθρώπους που αγαπούν το ψάρεμα, να αγναντεύουν και να απολαμβάνουν την ηρεμία και τη γαλήνη της θάλασσας.

Έτσι λοιπόν, η Παλαιά Φώκαια θεωρείται η ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν από την καθημερινότητα και την βοή της πόλης. Η συνύπαρξη του ήρεμου παραλιακού χαρακτήρα με το φυσικό τοπίο και τα παραδοσιακά στοιχεία της περιοχής την κάνουν έναν προορισμό που «κλέβει» τις εντυπώσεις, ειδικά για ημερήσιες ή Σαββατοκύριακων αποδράσεις.

