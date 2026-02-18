Οι σπουδές που συνδυάζουν Οικονομία και Τεχνολογία αποτελούν «εισιτήριο» για τον κόσμο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των startups και της ανάλυσης δεδομένων.

Οι υποψήφιοι της Γ Λυκείου βρίσκονται σε ρυθμούς εντατικού διαβάσματος με τελικό στόχο την επιτυχία και υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις στις Πανελλήνιες 2026 που θα τους εξασφαλίσει την εισαγωγή στο πανεπιστημιακό τμήμα των ενδιαφερόντων τους. Μια από τις ανερχόμενες και ταχέως εξελισσόμενες σπουδές είναι αυτές στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (σπουδές Fintech) που αξίζει να γνωρίσουν και να επενδύσουν το ακαδημαϊκό τους μέλλον οι μαθητές του 4ου πεδίου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πεδίο σπουδών που συνδυάζει την Οικονομία με την Τεχνολογία και προετοιμάζει τους φοιτητές για καινοτόμες λύσεις στις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πληροφοριακά συστήματα και σύγχρονες τεχνολογίες.

Όπως εξηγεί στο Dnews o Σκαρλάτος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της EMPLOY EDU υπάρχουν τρία κορυφαία τμήματα ΑΕΙ που αξίζει να μπουν στο επίκεντρο της προσοχής όσων υποψηφίων ενδιαφέρονται να εργαστούν σε τράπεζες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, startups, μεγάλες επιχειρήσεις ή τεχνολογικούς οργανισμούς, αναλαμβάνοντας ρόλους που συνδυάζουν οικονομική ανάλυση, τεχνολογική εφαρμογή και καινοτομία. Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη, το blockchain, το IoT και οι ψηφιακές συναλλαγές επαναπροσδιορίζουν την αγορά εργασίας, η εκπαίδευση στο FinTech ανοίγει νέους δρόμους για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα διδάσκει οικονομικά, χρηματοοικονομική διοίκηση, πληροφορική, προγραμματισμό, βάσεις δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ παράλληλα εισάγει έννοιες όπως blockchain, κρυπτονομίσματα και Meta-Banking. Ο απόφοιτος αυτών των τμημάτων αποκτά δεξιότητες τόσο στη διαχείριση επιχειρήσεων όσο και στην εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων, με στόχο την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τη συμμετοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων. Τα τμήματα FinTech παρέχουν επίσης πρακτική άσκηση, συμμετοχή σε ερευνητικά projects και υποστήριξη για ανάπτυξη startups, συνδέοντας τη θεωρία με την αγορά εργασίας.

Το προφίλ του ιδανικού φοιτητή για σπουδές στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

Τα τμήματα απευθύνονται σε μαθητές με αναλυτική σκέψη, επιχειρηματικό πνεύμα και ενδιαφέρον για Οικονομία και Τεχνολογία. Απαιτείται καλό μαθηματικό υπόβαθρο και εξοικείωση με βασικές έννοιες της οικονομίας και της πληροφορικής.

Η σωστή επιλογή τμήματος θα δώσει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να πρωτοπορήσουν σε τράπεζες, startups, ανάλυση δεδομένων και σε κάθε χώρο που συνδυάζει οικονομική και τεχνολογική γνώση καθιστώντας τους έτοιμους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης οικονομίας.

1. Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (Δ.Ε.Τ.)

Πανεπιστήμια: Ο.Π.Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πατρών, Δυτικής Μακεδονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Δ.Π.Θ.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΕΤ είναι διεπιστημονικό και περιλαμβάνει θεματικές όπως διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφοριακά συστήματα, ανάλυση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικό επιχειρείν και ψηφιακή στρατηγική. Έτσι, οι φοιτητές αποκτούν τόσο διοικητικές όσο και τεχνολογικές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Το τμήμα του Ο.Π.Α. διατηρεί ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης και συμμετοχής σε ερευνητικά projects. Παράλληλα, στηρίζει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, βοηθώντας τους φοιτητές να αναπτύξουν startups μέσω διαγωνισμών και προγραμμάτων υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων. Ο στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων με ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο, τα οποία θα μπορούν να καθοδηγήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών και οργανισμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

2. Εφαρμοσμένη Πληροφορική – Πληροφοριακά Συστήματα

Πανεπιστήμιο: ΠΑ.ΜΑΚ.

Η κατεύθυνση «Πληροφοριακά Συστήματα» κατεύθυνση επικεντρώνεται στη μελέτη, ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να σχεδιάζουν και να βελτιστοποιούν συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές λογισμικού που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων. Τέλος, η βασική διαφορά με την κατεύθυνση «Επιστήμη Και Τεχνολογία Υπολογιστών» είναι ότι τα Πληροφοριακά Συστήματα ασχολούνται περισσότερο με την εφαρμογή της πληροφορικής σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση δεδομένων, στα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη εφαρμογών για οργανισμούς.

3. Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία

Πανεπιστήμιο: Πανεπιστήμιο Πειραιά

Η αποστολή του Τμήματος επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματιών που συνδυάζουν τις γνώσεις της διοίκησης και της τεχνολογίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας. Το Τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση βιομηχανικών συστημάτων. Αναπτύσσει τη συνδυασμένη γνώση της διοίκησης, της πληροφορικής και των τεχνολογικών και μηχανολογικών εφαρμογών, επιτρέποντας στους απόφοιτους να εργάζονται σε ποικίλους τομείς, όπως η παραγωγή, η εφοδιαστική αλυσίδα, η ποιότητα και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει γνώσεις που ενσωματώνουν τόσο τη θεωρία όσο και την πρακτική εφαρμογή, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων σε πραγματικές συνθήκες. Βασικός στόχος του τμήματος είναι η κατάρτιση και η γνώση της Βιομηχανικής παραγωγής, από τον σχεδιασμό προϊόντων, την επιλογή των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται, τον προγραμματισμό της παραγωγής με τους καλύτερους διαθέσιμους πόρους, την διαχείριση των προμηθειών και των διανομών έως και τη στρατηγική έναντι του ανταγωνισμού. Όλα αυτά με σύγχρονες μεθόδους και με τη χρήση λογισμικών, ώστε ο απόφοιτος να είναι σε θέση συνθέτει διάφορα καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα με χαμηλό κόστος αλλά και με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τέλος, ο τομέας της Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας προωθεί τη διαρκή έρευνα και καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής διοίκησης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έργα και συνεργασίες με βιομηχανίες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας την πρακτική τους εμπειρία και τη σύνδεση με την αγορά.

Ποια σχολή τελικά να διαλέξει ο υποψήφιος;

Το Δ.Ε.Τ. προσφέρει ολοκληρωμένη κατάρτιση σε οικονομία και τεχνολογία, τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΠΑ.ΜΑΚ. εστιάζουν στην εφαρμογή της πληροφορικής σε επιχειρήσεις, ενώ η Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή στη βιομηχανία εξηγεί ο κ. Σκαρλάτος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της EMPLOY EDU. Καταλήγοντας τονίζει ότι η μεγαλύτερη διαφορά τους έγκειται στα επαγγελματικά δικαιώματα, αφού μόνο το πτυχίο του ΠΑ.ΜΑΚ. αναγνωρίζεται ως πτυχίο και οικονομολόγου και πληροφορικού.