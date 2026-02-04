Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου εκπνέουν οι προθεσμίες για τις Πανελλήνιες 2026, τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Αντίστροφη μέτρηση για την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων των φετινών Πανελληνίων που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος (Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων), σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου . Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς καμία ταχυδρομική αποστολή εγγράφων, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Λιμενικού Σώματος (www.hcg.gr).

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις των υποψηφίων που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση στις Στρατιωτικές Σχολές. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, καθώς η συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/τριών στις Στρατιωτικές Σχολές, ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ www.geetha.mil.gr.