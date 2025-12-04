Την κατανομή 940 Σπουδαστών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω Πανελληνίων 2026 προβλέπει η νέα απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η κατανομή έχει ως εξής:
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ): 156
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ): 55
Σχολή Ικάρων (ΣΙ): 155
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ): 157
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ): 40
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ): 124
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ): 129
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ): 124
Σύνολο: 940 εισακτέοι.