Αναλυτικά η κατανομή των 940 θέσεων στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ για τις Πανελλήνιες 2026.

Την κατανομή 940 Σπουδαστών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω Πανελληνίων 2026 προβλέπει η νέα απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η κατανομή έχει ως εξής:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ): 156

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ): 55

Σχολή Ικάρων (ΣΙ): 155

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ): 157

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ): 40

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ): 124

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ): 129

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ): 124

Σύνολο: 940 εισακτέοι.