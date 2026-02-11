Όπως επισημαίνει το Υπουργείο οι Διευθυντές των Λυκείων καλούνται να προβαίνουν σε αναμόρφωση του προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωση της ύλης.

Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας για την πορεία της διδακτέας εξεταστέας ύλης στη Γ΄ Λυκείου, ενόψει των Πανελληνίων 2026, μετά τη διαπίστωση σημαντικών καθυστερήσεων στη διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Με επείγουσα εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 13621/ΓΔ4, 04-02-2026), το ΥΠΑΙΘΑ καλεί τους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και των Λυκείων Ειδικής Αγωγής, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, να προχωρήσουν σε αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της ύλης έως τη λήξη των μαθημάτων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι καθυστερήσεις εντοπίστηκαν μετά τη Β΄ φάση καταχώρισης της εξεταστέας ύλης, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερος ρόλος ανατίθεται στους Συμβούλους Εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας υποστήριξη στη διδασκαλία και ελέγχοντας συστηματικά την πορεία της εξεταστέας ύλης. Παράλληλα, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να παρεμβαίνουν άμεσα για την επίλυση προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο σχολείου.

Το Υπουργείο τονίζει με σαφήνεια ότι η εξεταστέα ύλη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί υποχρεωτικά μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, ενώ προβλέπεται και ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις σχετικές οδηγίες.