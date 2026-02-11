Οι μαθητές οργανώνονται για να τιμήσουν την μνήμη των 57 ψυχών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη με διήμερες καταλήψεις και μαζική συμμετοχή σε συλλαλητήρια.

Σε διήμερες καταλήψεις με κλειστά σχολεία στις 26 και 27 Φεβρουαρίου προχωρούν μαθητές σχολείων της Αττικής, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αλλά και σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Οι μαθητές δηλώνουν πως δεν ξεχνούν τους 57 νεκρούς των Τεμπών και τονίζουν ότι το έγκλημα αυτό «δεν θα συγκαλυφθεί», επιρρίπτοντας ευθύνες στο κράτος, στις κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Hellenic Train για την πολιτική που όπως αναφέρουν βάζει το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Παράλληλα, στο στόχαστρο των κινητοποιήσεων μπαίνει και το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο οι μαθητές χαρακτηρίζουν άδικο και ταξικό, καθώς όπως υποστηρίζουν μετατρέπει το σχολείο σε ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο, αυξάνει το άγχος και ενισχύει την ανάγκη για φροντιστήρια, επιβαρύνοντας οικονομικά τις οικογένειες.

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας δίνει το πλαίσιο των κινητοποιήσεων που σχεδιάζει το προσεχές διάστημα και καλεί όλη τη μαθητική κοινότητα τόσο της Αττικής όσο και της υπόλοιπης χώρας να στηρίξει τις δράσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διήμερες καταλήψεις στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 12:00, στα Προπύλαια αλλά συμμετοχή στα συλλαλητήρια το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της επετείου του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η μαθητική κοινότητα ενωμένη μια «γροθιά» ζητά την απόδοση όλων των ποινικών και πολιτικών ευθυνών για τα Τέμπη, μέτρα για την ασφάλεια στις μεταφορές και στα σχολεία, καθώς και την απόσυρση κάθε σχεδίου για το Εθνικό Απολυτήριο. Όπως τονίζουν, οι κινητοποιήσεις τους αποτελούν «τον ελάχιστο φόρο τιμής στους νεκρούς των Τεμπών», αλλά και αγώνα για ένα σχολείο δημιουργικό, ασφαλές και χωρίς διαχωρισμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgbfkt4r1f2x?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στους δρόμους οι μαθητές για τα Τέμπη: «Ποτέ δε θα ξεχάσουμε το έγκλημα στο τρένο»

Όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους « δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών!Οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας «κοιλάδες των Τεμπών»!

Αυτό μας έδειξαν οι 45 νεκροί στην Ισπανία από εκτροχιασμό τρένων, η φωτιά στα καζάνια στο Πέραμα που για λίγο δεν έκαψε τη μισή Αττική, η νεκρή γυναίκα στην Γλυφάδα από τις πλημμύρες, οι εργάτριες στα Τρίκαλα που δεν γύρισαν ποτέ σπίτια τους μετά από τη δουλειά! Αυτό μας δείχνει η καθημερινότητά μας στο σχολείο, με τα ταβάνια και τα φωτιστικά που πέφτουν στα κεφάλια μας, με τις τάξεις μας που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, τα σχολεία που κλείνουν στην κακοκαιρία γιατί δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg706cold9kp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη γιατί, κυβερνήσεις, κράτος, ΕΕ κάνουν το σχολείο μας κάθε χρόνο και χειρότερο, αγχωτικό, κέντρο εξεταστικό! Έχουν ευθύνη που τα σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις και κενά, χωρίς κανένα μέτρο για την ασφάλεια μας. Τώρα θέλουν να κάνουν το σχολείο μας ακόμη πιο ανυπόφορο, να μας φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο, δηλαδή Τριπλές Πανελλαδικές σε κάθε τάξη του Λυκείου και σε όλα τα μαθήματα και με Τράπεζα Θεμάτων! Αυτοί που μιλάνε για «Διαλόγους» να ακούσουν καλά τους μαθητές! Το Εθνικό Απολυτήριο θα μείνει χαρτιά!

Έχουμε δώσει υπόσχεση: δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας, οι διεκδικήσεις μας, τα όνειρά μας! Δίκαιο είναι σήμερα να μπει «μπλόκο» στην πολιτική του κέρδους. Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg66b5i8mos9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο πλευρό των μαθητών και οι γονείς - Δυναμικό παρών στο μαθητικό συλλαλητήριο

Για ακόμη μια φορά οι γονείς θα βρεθούν στο πλευρό των μαθητών συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο της 26ης Φεβρουαρίου. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής σημειώνει ότι «είμαστε το στήριγμα για τα παιδιά μας! Δεν παραιτούμαστε από όσα δικαιούνται τα παιδιά μας! Οφείλουμε να σταθούμε ενάντια σε όσους υπονομεύουν το μέλλον τους! Μαζί θα διεκδικήσουμε την μόρφωση, την ασφάλεια & τη ζωή που τους αξίζει! Να μην υπάρξουν άλλα εγκλήματα επειδή θεωρείται η ζωή & η ασφάλειά τους ως κόστος! Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες στους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι! Να μη διανοηθούν να φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο!Συμμετέχουμε και στηρίζουμε το μαθητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη, 26 Φλεβάρη, 12:00 στα Προπύλαια.Συμμετέχουμε και στηρίζουμε το συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη στις 12μ.μ στο Σύνταγμα.»

Κλειστά σχολεία στις 26 και 27 Φεβρουαρίου: Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας

Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσια και Λύκεια) προετοιμάζονται για καταλήψεις και συμμετοχή στα μαθητικά συλλαλητήρια για τα Τέμπη ενώ οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας περιορίζονται σε ρόλο παρατηρητή. Μπορεί οι ανακοινώσεις να αναφέρονται σε διήμερο λουκέτο των σχολείων και διευρυμένη συμμετοχή στις πορείες όμως σε καμία περίπτωση η απόφαση των μαθητών να κατέβουν στις πορείες δεν ισοδυναμεί με κλείσιμο σχολείων και αναστολή μαθημάτων. Οι μαθητές θα αποφασίσουν τι θα πράξουν αλλά τα σχολεία όπως διαμηνύεται από το αρμόδιο Υπουργείο θα λειτουργήσουν κανονικά και θα τηρηθεί απουσιολόγιο όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε μέρα σχολικής ζωής.

Οι αποφάσεις των μαθητών δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων. Τα σχολεία θα είναι σε πλήρη λειτουργία τονίζει το Υπουργείο Παιδείας καθόλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου. Αν οι μαθητές αποφασίσουν κατάληψη τότε από πλευράς Υπουργείου τονίζεται ότι οι μαθητές που εμπλέκονται στις καταλήψεις θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί καθώς αν έχουν μαζεμένες πολλές απουσίες, υπάρχει κίνδυνος να επαναλάβουν την τάξη καθώς οι απουσίες της κατάληψης δεν δικαιολογούνται επομένως αν διαρκέσει πολλές μέρες η διαμαρτυρία και η αποχή από τη δια ζώσης διδασκαλίας θα «φορτωθούν» μονομιάς μεγάλο αριθμό απουσιών. Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση θεωρείται επαρκής όταν οι απουσίες δεν ξεπερνούν τις 50 ή όταν δεν ξεπερνούν τις 114 από τις οποίες, οι άνω των 50 είναι δικαιολογημένες.

.