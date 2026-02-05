Ο λόγος που αυτοί οι δύο μήνες είναι το πιο ευχάριστο «κεφάλαιο» του φετινού σχολικού ημερολογίου.

Διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, ωστόσο δικαίως ο φετινός Απρίλιος και ο Ιούνιος διεκδικούν από τώρα τον τίτλο των πιο αγαπημένων μηνών της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, καθώς περιλαμβάνουν μόλις 12 και 9 ημέρες μαθημάτων αντίστοιχα. Οι «κουτσουρεμένες» σχολικές μέρες καθιστούν αυτούς τους δύο αυτούς μήνες ως πρόσφορο έδαφος για ξεκούραση των μαθητών, ενισχύοντας το κλίμα χαλάρωσης και την αίσθηση ότι η λήξη της σχολικής χρονιάς πλησιάζει. Με λιγότερες σχολικές υποχρεώσεις και περισσότερες ευκαιρίας ανεμελιάς, αυτοί οι δύο μήνες είναι και με τη βούλα οι πιο «φιλικοί» μήνες του σχολικού ημερολογίου για το 2026.

Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία τον Απρίλη και πότε οι μαθητές επιστρέφουν ξανά στα θρανία

Η Κυριακή του Πάσχα «πέφτει» στις 12 Απριλίου γεγονός που επηρεάζει το πρόγραμμα μαθημάτων με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να έχουν στη διάθεσή τους 16 μέρες για τις πασχαλινές διακοπές. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής στις 17 του μήνα, ενώ η επιστροφή στα θρανία θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Μετά το Πάσχα 2026 απομένουν μόλις δύο μήνες μέχρι να ακουστεί το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς την Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Ο οδικός χάρτης της λήξης της σχολικής χρονιάς 2025-2026

Ο Ιούνιος είναι για ακόμη μια χρονιά ο μήνας με τις λιγότερες μέρες μαθημάτων. Για φέτος περιλαμβάνει μόλις 9 ημέρες μαθημάτων, καθώς η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται επίσημα στις 15 Ιουνίου για τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία. Παραδοσιακά τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια έχουν ολοκληρωθεί τα μαθήματα και εκείνες τις μέρες ολοκληρώνεται και η διαδικασία των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Οι τελευταίες σχολικές ημέρες του Ιουνίου στην Πρωτοβάθμια έχουν περισσότερο χαρακτήρα διεκπεραιωτικό, με σχολικές γιορτές, εκδρομές, και απολογιστικές δραστηριότητες να μονοπωλούν το σχολικό πρόγραμμα μέχρι τέλους.