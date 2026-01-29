Δικαιολογημένες οι απουσίες λόγω γρίπης στα σχολεία.

Σημαντική διευκόλυνση για μαθητές και οικογένειες φέρνει νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς προβλέπει ότι οι απουσίες λόγω εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού (γρίπη) δεν θα προσμετρώνται, υπό προϋποθέσεις, στο σύνολο των απουσιών.

Η απόφαση της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη αφορά μαθητές και μαθήτριες όλων των σχολικών βαθμίδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και θα ισχύει για το διάστημα από 24 Νοεμβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026.

Ποιες απουσίες δεν θα προσμετρώνται

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι απουσίες που οφείλονται σε ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού μπορούν να καταχωρίζονται κανονικά στο απουσιολόγιο, όμως δεν θα προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό απουσιών, εφόσον δεν ξεπερνούν τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Οι απουσίες αυτές είναι επιπλέον των ορίων που προβλέπονται από τη γενική και ειδική νομοθεσία, κάτι που σημαίνει ότι δεν επηρεάζουν τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Για να ισχύσει η εξαίρεση αυτή, είναι απαραίτητο οι γονείς ή οι κηδεμόνες να προσκομίσουν στο σχολείο πρόσφατη ιατρική βεβαίωση, η οποία μπορεί να προέρχεται από:

δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα,

ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή

ιδιώτη γιατρό.

Η βεβαίωση πρέπει να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Την τελική απόφαση για την καταχώριση και μη προσμέτρηση των απουσιών λαμβάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας.

Η απόφαση βασίζεται σε εισήγηση του Υπουργείου Υγείας και στα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, μετά την πανδημία, η δραστηριότητα των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού αυξάνεται σταθερά από τις αρχές Δεκεμβρίου και διαρκεί έως τα τέλη Απριλίου.

Για την περίοδο 2025–2026, τα δεδομένα καταγράφουν έναρξη της αυξημένης δραστηριότητας ήδη από την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2025, με προβλεπόμενη διάρκεια έως το τέλος Απριλίου 2026.

Στόχος του μέτρου είναι να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να παραμένουν στο σπίτι όταν είναι άρρωστοι, χωρίς τον φόβο ότι θα επιβαρυνθούν με απουσίες, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της διασποράς των ιώσεων στα σχολεία.

Τι συστήνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα

Παράλληλα, το Υπουργείο υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης βασικών μέτρων υγιεινής, όπως: