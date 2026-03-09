Νέα ντοκουμέντα καταρρίπτουν το αφήγημα της κυβέρνησης Τραμπ πως «ποτέ δεν στοχεύουμε αμάχους».

Νέο βίντεο φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι αμερικανική αεροπορική επιδρομή έπληξε ιρανική ναυτική βάση δίπλα στο δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, όπου τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι περισσότεροι από 175 άνθρωποι σκοτώθηκαν – πολλοί από αυτούς παιδιά.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο Mehr News, είναι το πρώτο που δείχνει πυραύλους να πλήττουν την περιοχή και προστίθεται σε ένα σύνολο στοιχείων που φαίνεται να αντικρούουν πρόσφατους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ που αποδίδουν την ευθύνη στο Ιράν.

{https://www.youtube.com/watch?v=81Lh8oOSAag}

Ένα σύνολο στοιχείων που συγκέντρωσαν οι New York Times –συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων, αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλων επαληθευμένων βίντεο– δείχνει ότι το κτίριο του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh υπέστη σοβαρές ζημιές από ένα πλήγμα ακριβείας που σημειώθηκε την ίδια στιγμή με επιθέσεις στη ναυτική βάση. Η βάση λειτουργεί από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ερωτηθείς το Σάββατο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο πρόεδρος Τραμπ είπε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό έγινε από το Ιράν».

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, που στεκόταν δίπλα του, είπε ότι το Πεντάγωνο διερευνά το περιστατικό, αν και τόνισε πως «η μόνη πλευρά που στοχεύει αμάχους είναι το Ιράν».