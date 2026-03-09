Οι δηλώσεις της επικεφαλής του ΔΝΤ έρχονται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, με το αργό να προσεγγίζει τα 120 δολάρια το βαρέλι μετά από άλμα περίπου 30%, ενώ τα διεθνή χρηματιστήρια δέχονται ισχυρές πιέσεις υπό τον φόβο μιας νέας ενεργειακής κρίσης.

Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, απηύθυνε δραματική προειδοποίηση για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καλώντας κυβερνήσεις και αγορές να «σκεφτούν το αδιανόητο» και να προετοιμαστούν για ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Μιλώντας σε οικονομικό συμπόσιο στο Τόκιο, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή εισέρχονται στη δέκατη ημέρα, η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τις διεθνείς αγορές, να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και να τροφοδοτήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις. Όπως επισήμανε, μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε ένα νέο περιβάλλον προκλήσεων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι θα κληθούν να προσαρμοστούν σε μια «νέα κανονικότητα».

Η ίδια προειδοποίησε ότι οι συνέπειες μιας σύγκρουσης ενδέχεται να μην περιοριστούν στη διάρκεια των εχθροπραξιών, αλλά να συνεχιστούν και μετά το τέλος της κρίσης, προκαλώντας νέα οικονομικά σοκ. «Σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι τα κράτη οφείλουν να ενισχύσουν τα εσωτερικά τους οικονομικά θεμέλια και τις πολιτικές τους, ώστε να μπορούν να αντέξουν ενδεχόμενους κραδασμούς.

Όπως είπε, οι κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν καλύτερα τις εσωτερικές τους πολιτικές και να ενισχύσουν τους θεσμούς και τα πλαίσια οικονομικής διακυβέρνησης, προκειμένου να στηριχθούν η ανάπτυξη και η σταθερότητα.

Παράλληλα, σκιαγράφησε και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, μια αύξηση της τιμής της ενέργειας κατά 10% που θα διαρκούσε για έναν χρόνο θα μπορούσε να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, επιβραδύνοντας ταυτόχρονα τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στη ναυτιλία, καθώς η διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ έχει μειωθεί δραματικά, φτάνοντας σύμφωνα με το Ταμείο έως και το 90%.

Οι δηλώσεις της επικεφαλής του ΔΝΤ έρχονται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, με το αργό να προσεγγίζει τα 120 δολάρια το βαρέλι μετά από άλμα περίπου 30%, ενώ τα διεθνή χρηματιστήρια δέχονται ισχυρές πιέσεις υπό τον φόβο μιας νέας ενεργειακής κρίσης.