Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία.

Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, στο Θέατρο Βράχων - Μελίνα Μερκούρη, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, σε μία μεγάλη γιορτή με αγαπημένους φίλους.

Ο Χρήστος Θηβαίος κάνει μια αναδρομή από το 1996 και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα, έχοντας καλεσμένους τους: Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέα Ιωάννου.

Ο ίδιος, στο σημείωμά του αναφέρει:



«Εγώ στη Bologna έγραφα τραγούδια. Ο Αλέκος Βασιλάτος και ο Τάσος Λώλης, στη Πλήθωνος και στη Μαντζάκου στα Εξάρχεια τα υποδέχτηκαν σαν δικά τους. Στο Μπαράκι του Βασίλη, ήρθε με την ψυχή του και ο Βασίλης Βασιλάτος.

Ο Άγγελος Σφακιανάκης, αγάπησε τα τραγούδια και την παρέα και μας επέβαλε στη Lyra. Μπήκαμε στο studio +1, στο υπόγειο της Κυρίλλου Λουκάρεως και ηχογραφήσαμε. Εκεί γνωρίστηκα για πάντα με το Γιώργο Κορρέ. Ο Άγγελος μας βάφτισε Συνήθεις Ύποπτους και εγώ βάφτισα τον πρώτο μας δίσκο Μέρες Αδέσποτες. Πέρασαν 30 χρόνια συναυλίες, συνεργασίες, χαρές, αγωνίες, απουσίες.

Κυρίως φίλοι.

Θα είναι μαζί μου σε αυτή τη γιορτή.

Σας ευχαριστώ όλους».

Χρήστος Θηβαίος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πληροφορίες



ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

30 Χρόνια Μέρες Αδέσποτες

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ - ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:30

Έναρξη: 21:00

Εισιτήρια:

Προπώληση εδώ

Προσφορά για όλον το Μάρτιο: 15€

Προπώληση: 17€

Ταμείο: 20€

Συντελεστές:

Θύμιος Παπαδόπουλος: Πνευστά - Ενορχηστρώσεις

Ανδρέας Αποστόλου: Πιάνο

Καλλίστρατος Δρακόπουλος: Τύμπανα

Γιώτης Κιουρτσόγλου: Μπάσο

Βαγγέλης Τούντας: Βιολί και Μαντολίνο

Ντίνος Χατζηιορδάνου: Ακορντεόν

Γιώργος Κορρές, Γιώργος Κολεβέντης: Ηχοληψία

Μελίνα Ζερβάκη: Φωτισμοί

Φωτογραφία: Αντώνης Γιαμούρης

Σχεδιασμός αφίσας: Γιάννης Ρούσσος