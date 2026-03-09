Τώρα ξεκινάει ο πόλεμος μεταξύ Σοφίας και Αλέξανδρου!

Διπλό επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Grand Hotel - Τι θα δούμε

Η σχέση του Πέτρου με τον Άρη παραμένει τεταμένη, ενώ η Αλίκη προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, αλλά και να συνεχίσει κρυφά την αναζήτηση στοιχείων για τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου.

Ψάχνοντας τα πράγματα του Ρήγα, η Αλίκη και η Φρίντα ανακαλύπτουν έναν τηλεφωνικό αριθμό που οδηγεί σε έναν μυστηριώδη άντρα και ο Άρης αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση.

Η Ελένη προσπαθεί να χειραγωγήσει τον Νικόλα προς όφελός της, αλλά αυτή τη φορά ο Νικόλας δεν υποκύπτει και απαιτεί να μάθει την αλήθεια…

Ο Αλέξανδρος απαιτεί να μάθει από τη Σοφία πού κρύβει το παιδί τους και καταλήγουν να απειλούν ο ένας τον άλλο…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Κυβέλη, μετά τις απειλές που δέχτηκε από τον Σαλαμπάση, επισκέπτεται έξαλλη τον Ρήγα στη φυλακή και η συνάντησή τους καταλήγει σε μια σκληρή αντιπαράθεση που δείχνει πως η σχέση τους οδηγείται στα άκρα.

Η Ελένη συναντά κρυφά τον Κονδύλη, αλλά η εμφάνιση του Χρόνη θα τους χαλάσει τα σχέδια…

Ο Χατζημήτρος καλεί γιατρό για τις αδιαθεσίες της Μελίνας, ενώ η Λίτσα περιμένει με ανυπομονησία να επιβεβαιωθούν οι υποψίες της ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από την κατάστασή της…

Ο Πέτρος και η Αλίκη προσπαθούν να βρουν στοιχεία για να αποδείξουν την εμπλοκή της Ελένης στο σχέδιο εξόντωσης του Νικόλα. Ο Άρης καταφέρνει να μάθει από τον Θέμο όλη την αλήθεια για την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου και φτάνει μέχρι τα άκρα για να τα καταφέρει, προκαλώντας την οργή του αστυνόμου Κομνηνού. Ο Χαραλάμπης περιμένει τη δίκη εναντίον του Χατζημήτρου και την αγωνία του ξαφνικά σκεπάζει μεγάλη χαρά και συγκίνηση, καθώς η Θεώνη επιστρέφει αποφασισμένη να τον στηρίξει… H Μελίνα τους βλέπει μαζί και πληγώνεται.

Ο Αλέξανδρος έρχεται σε επαφή με μια γυναίκα που είχε, επίσης, σχέση με τον Ιάσωνα και αυτά που μαθαίνει τον σοκάρουν, αλλά και του δίνουν ένα δυνατό όπλο στον αγώνα του εναντίον της Σοφίας…

Ο Χατζημήτρος, παρά τις ξεκάθαρες υποψίες της Λίτσας, εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει τις υπόγειες προθέσεις της Μελίνας. Ο Ρήγας στέλνει ένα ερωτικό γράμμα στην Κυβέλη που θα την αναστατώσει. Κι ενώ ο Άρης νομίζει ότι βρήκε την τελική λύση στην υπόθεση απόπειρας του Πέτρου, όλα πάλι θα ανατραπούν.