Όσα θα δούμε την επόμενη εβδομάδα στο «Grand Hotel».

«Grand Hotel» - Όλα τα μυστικά μένουν εδώ! Οι εξελίξεις των επεισοδίων που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 9 έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Ψάχνοντας τα πράγματα του Ρήγα, η Αλίκη και η Φρίντα ανακαλύπτουν έναν τηλεφωνικό αριθμό που οδηγεί σε έναν μυστηριώδη άντρα και ο Άρης αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση.

Ο Αλέξανδρος απαιτεί να μάθει από τη Σοφία πού κρύβει το παιδί τους και καταλήγουν να απειλούν ο ένας τον άλλο… Η Κυβέλη, μετά τις απειλές που δέχτηκε από τον Σαλαμπάση, επισκέπτεται έξαλλη τον Ρήγα στη φυλακή και η συνάντησή τους καταλήγει σε μια σκληρή αντιπαράθεση που δείχνει πως η σχέση τους οδηγείται στα άκρα.

Ο Πέτρος και η Αλίκη προσπαθούν να βρουν στοιχεία για να αποδείξουν την εμπλοκή της Ελένης στο σχέδιο εξόντωσης του Νικόλα.

Ο Άρης καταφέρνει να μάθει από τον Θέμο όλη την αλήθεια για την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου.

Ο Χαραλάμπης περιμένει τη δίκη εναντίον του Χατζημήτρου και την αγωνία του ξαφνικά σκεπάζει μεγάλη χαρά και συγκίνηση, καθώς η Θεώνη επιστρέφει αποφασισμένη να τον στηρίξει…

Ο Ρήγας στέλνει ένα ερωτικό γράμμα στην Κυβέλη που θα την αναστατώσει. Κι ενώ ο Άρης νομίζει ότι βρήκε την τελική λύση στην υπόθεση απόπειρας του Πέτρου, όλα πάλι θα ανατραπούν…

Ο Πέτρος προτείνει ένα σχέδιο για να μπορέσουν να παγιδέψουν την Ελένη και να αποκαλύψει μόνη της την εμπλοκή της στην περιπέτεια του Νικόλα. Η Αλίκη περνάει σε μια εικονική απόλυση της Αγγέλας που τους ταράζει όλους.

Το δικαστήριο του Χαραλάμπη με τον Χατζημήτρο βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν όλοι τον Ρήγα να επιστρέφει ελεύθερος στο ξενοδοχείο.

Ο Πέτρος, αποφασισμένος να τον αντιμετωπίσει, μπαίνει ξαφνικά στη σουίτα του και τον βλέπει αγκαλιά, στο κρεβάτι, με την Κυβέλη…

Ο Πέτρος είναι συγκλονισμένος από την ανακάλυψη της σχέσης της Κυβέλης με τον Ρήγα.

Η Κυβέλη του ζητά να της δώσει χρόνο για να μιλήσει η ίδια στην Αλίκη, πριν όλα τιναχτούν στον αέρα. Η Αλίκη, σοκαρισμένη με την επιστροφή του Ρήγα στο ξενοδοχείο και φοβούμενη ότι μπορεί να χάσει ξανά τον έλεγχο του ξενοδοχείου, αλλά και της ζωής της, παίρνει μια τολμηρή απόφαση που προκαλεί την έντονη αντίδραση της Σοφίας...

Ο Αλέξανδρος προχωρά τη συμφωνία του με τον Ιάσωνα για να κατηγορήσει επίσημα και με αποδείξεις την Σοφία για μοιχεία… Η Κυβέλη, πιεσμένη από τον Πέτρο, αποκαλύπτει στην Αλίκη την αλήθεια για τη σχέση της με τον Ρήγα …