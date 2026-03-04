Όσα θα δούμε σήμερα στο νέο επεισόδιο της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης».

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με νέο επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Η Μάγια μιλάει με την Άννα και έρχεται, για πρώτη φορά, αντιμέτωπη με την αλήθεια για τον Άγη.

Το περιστατικό με την εγκυμοσύνη της Κλέλιας αναθερμαίνει όλες τις σχέσεις και δίνει το έναυσμα για μια νέα περίοδο αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στις τρεις φίλες.

Ο Μάρκος, μετανιωμένος για την πρότερη συμπεριφορά του, εκφράζει τη βαθιά του εκτίμηση στη Μαρίνα, που τη δέχεται με αξιοπρέπεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=nHmT1Kl4mGk}

Παράλληλα, ο Χρήστος, σίγουρος για τις κινήσεις του Άγη, προειδοποιεί τη Μαρίνα να είναι προσεκτική μαζί του, αφού περιμένει αντιδράσεις από την πλευρά του.

Η Μάγια, έχοντας πια περισυλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, παίρνει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του γάμου της κι αποζητά σ’ αυτό τη βοήθεια τη Στέλλας.

{https://www.youtube.com/watch?v=sU-gzZrdpRE}