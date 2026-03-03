«Πρόσωπο με πρόσωπο» έρχεται την Πέμπτη 5 Μαρτίου τα μεσάνυχτα με το Νίκο Χατζηνικολάου.

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συνεντεύξεις, συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, που κάνουν αίσθηση και δίνουν στον πολίτη τη σφαιρική εικόνα όλων των εξελίξεων.

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε τεντωμένο σχοινί.

Διαμαρτυρίες και εντάσεις σε νοσοκομεία της Αττικής και της Περιφέρειας. Τα προβλήματα και οι ελλείψεις.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντά στην κριτική που δέχεται από γιατρούς και ασθενείς.

Εκπρόσωποι κομμάτων και πολίτες παίρνουν θέση για την Υγεία.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 24:00.