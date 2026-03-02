Η ανακοίνωση της Modern Cinderella για την νέα της τηλεοπτική εκπομπή στο ΟΡΕΝ.

Στον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ έρχεται η Modern Cinderella με μία δική της εκπομπή στην prime time, η οποία - όπως υπόσχεται - θα είναι γεμάτη με «γέλιο και πολλά σαρδάμ».

Η γνωστή influencer, μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε τόσο το όνομα του νέου της project – όσο και την ημέρα της επίσημης πρεμιέρας.

Όπως εξήγησε το τηλεοπτικό show που θα φέρει το όνομα «Cinderella Nights», δεν θα αρέσει σε όλους – γεγονός, που όπως παραδέχτηκε, την ενθουσιάζει.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 23:30 μέσα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ, η Modern Cinderella, έρχεται στην μικρή οθόνη.

Στην ανάρτησή της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Επιτέλους μετά από μήνες είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την καινούρια μου βραδινή εκπομπή!

Ανυπομονώ πολύ γι’ αυτό το νέο ξεκίνημα , ψιλό αγχώνομαι ( περίεργο για μένα ) αλλά πιστεύω πως θα πάει υπέροχα.

Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που είστε δίπλα μου σε κάθε νέο βήμα. Ετοιμαστείτε για πολύ γέλιο & πολλά σαρδάμ.

Spoiler: δεν θα αρέσει σε όλους και αυτό μου αρέσει ακόμα περισσότερο.

Κάθε παρασκευή 23:30».

