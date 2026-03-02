Εκτιμήσεις ό,τι η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει στο 1,80 ευρώ έως την Παρασκευή.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε πανικό στους οδηγούς, που έκαναν ουρές σε βενζινάδικα της Αττικής τη Δευτέρα, προκειμένου να «φουλάρουν», υπό τον φόβο ανατιμήσεων.

Μάλιστα, κάποια πρατήρια καυσίμων έκλεισαν το μεσημέρι, καθώς είχε εξαντληθεί η αμόλυβδη, σύμφωνα με το Mega. Ήδη, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει αυξηθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράγοντες της αγοράς, που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός, εκτιμούν ότι η αμόλυβδη θα φτάσει το 1,80 ευρώ το λίτρο έως την Παρασκευή. Παράλληλα, εκφράζουν την πεποίθηση ότι σε περίπτωση που κλιμακωθούν οι επιθέσεις και πληγούν διυλιστήρια, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει στα 1,90- 2 ευρώ το λίτρο, έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Αύξηση καταγράφεται ήδη και στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, από 1,16 σε 1,21 ευρώ το λίτρο. Εν μέσω αυτής της κατάστασης, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς κάνουν «επισκέψεις» σε βενζινάδικα, για να εντοπίσουν τυχόν περιπτώσεις αισχροκέρδειας.

