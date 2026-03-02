Νέα τεχνολογία και αντοχή με το διπλοκάμπινο pick-up.

Στον λιμένα της Καρύστου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή παράδοσης – παραλαβής του νέου επιχειρησιακού οχήματος του Λιμενικού Σώματος, του FOTON Tunland G7, το οποίο αποτελεί δωρεά του FMS Group. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και CEO του FMS Group, Ευάγγελος Αλεξανδρής, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Υποναύαρχος Γιώργος Χατζηγεωργίου, καθώς και ο Λιμενάρχης Καρύστου, Στυλιανός Καραουλίστης.

Ο κ. Αλεξανδρής παρέδωσε επισήμως το όχημα, το οποίο από σήμερα εντάσσεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και άμεσης επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή. Σε δήλωσή του ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το FMS Group προχωρά σε αυτή τη δωρεά προς το Λιμενικό Σώμα. Στηρίζουμε έμπρακτα το σημαντικό και απαιτητικό έργο που επιτελούν καθημερινά οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος».

Το FOTON Tunland G7 είναι διπλοκάμπινο pick-up με ισχυρό κινητήρα turbodiesel 2.0 λίτρων και υψηλή ροπή, κατάλληλο για απαιτητικές συνθήκες. Διαθέτει σύστημα τετρακίνησης με επιλογή κοντών σχέσεων, πλαίσιο τύπου σκάλας για αυξημένη αντοχή και μεγάλη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου στην καρότσα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου πρόσφυσης εξασφαλίζουν ασφαλή κίνηση σε χωματόδρομους, παραλιακές ζώνες και δύσβατες διαδρομές.

Στο εσωτερικό του, συνδυάζει λειτουργικότητα και άνεση με δερμάτινα καθίσματα, σύγχρονο σύστημα infotainment, κάμερα οπισθοπορείας και πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης που ενισχύουν την ενεργητική ασφάλεια. Η εργονομία της καμπίνας υποστηρίζει πολύωρες περιπολίες, μειώνοντας την κόπωση του πληρώματος.

Με την ένταξη του Tunland G7 στον στόλο, το Λιμενικό Καρύστου αποκτά ένα όχημα που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές απαιτήσεις της περιοχής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και συμβάλλοντας στην ασφάλεια των πολιτών και των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης του.