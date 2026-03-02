«Μεγάλη Εικόνα» - Νέο επεισόδιο την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 00:40.

Σε μια συγκυρία όπου οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, η Νίκη Λυμπεράκη και η «Μεγάλη Εικόνα» έρχονται την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 00:40 για να φωτίσουν τις αθέατες πλευρές της επικαιρότητας.

Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA επιχειρεί να ακτινογραφήσει το πολιτικό σκηνικό: από τις εσωκομματικές ζυμώσεις που αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες, μέχρι τη σκανδαλολογία που δοκιμάζει τις αντοχές του δημόσιου διαλόγου. H Νίκη Λυμπεράκη, με την ψύχραιμη ματιά και τα καίρια ερωτήματά της, αναζητά τις απαντήσεις στα πραγματικά διακυβεύματα της περιόδου και τα ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Ρεπορτάζ, τεκμηριωμένες τοποθετήσεις και συζητήσεις με καλεσμένους στο στούντιο συνθέτουν τη «Μεγάλη Εικόνα» που επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα και να αναδείξει όλες τις πτυχές των γεγονότων.

{https://www.youtube.com/watch?v=Lq4lkI4sdpw}