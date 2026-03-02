Στον 17χρονο πατροκτόνο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Στη Κω οδηγήθηκε ο 17χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του στη Λέρο, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ενδοοικογενειακή ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός κρατείται και θα απολογηθεί την Τρίτη, 3 Μαρτίου σύμφωνα με τη rodiaki.gr.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 26 Φεβρουαρίου στο συνεργείο όπου εργάζονταν πατέρας και γιος. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί διαπληκτισμός κατά τον οποίο ο 17χρονος φέρεται να πέταξε αντικείμενο στον πατέρα του, προκαλώντας θανατηφόρο τραύμα.

Σε βάρος του η εισαγγελέας της Κω άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για «ανθρωποκτονία σε ενδοοικογενειακή βία, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση». Ο 17χρονος παραμένει σε σοκ. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», λέει και ψελλίζει πως ο 50χρονος πατέρας του, του πέταξε το βαρύ μεταλλικό εξάρτημα και τότε εκείνος το πέταξε με δύναμη πίσω.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει τις Αρχές ήδη από το 2021 για την κατάσταση ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη το παιδί, ωστόσο δεν υπήρξε παρέμβαση, με αποτέλεσμα η τραγωδία να λάβει χώρα. Ο 17χρονος αφήνει πίσω του δύο ανήλικα αδέλφια, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στο φρικτό περιστατικό.