Η μητέρα του μωρού υποστήριξε ότι έπρεπε να γεννήσει με καισαρική τομή ή πρόκληση πρόωρου τοκετού για να αποφευχθεί το δραματικό αποτέλεσμα.

Φυλάκιση 12 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε γιατρό του Νοσοκομείου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο εμβρύου λόγω ιατρικής αμέλειας. Στη δίκη αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και ότι η απώλεια του εμβρύου ήταν ένα σπάνιο ενδεχόμενο ακόμη και σε φυσιολογική κύηση σύμφωνα με το Magnesianews.gr.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, ο θάνατος του εμβρύου αποδόθηκε σε υποξία. Αν και οι πραγματογνώμονες αρχικά δεν διαπίστωσαν ιατρική αμέλεια, η Εισαγγελία Βόλου άσκησε ποινική δίωξη και παρέπεμψε την υπόθεση για εκδίκαση.

Η μητέρα του εμβρύου, 27 ετών και μητέρα για τρίτη φορά, κατέθεσε ότι δεν έλαβε τη δέουσα προσοχή, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Υποστήριξε ότι έπρεπε να γίνει καισαρική τομή ή πρόκληση πρόωρου τοκετού για να αποφευχθεί το τραγικό αποτέλεσμα. Το ίδιο κατέθεσε και ο σύζυγός της. Mάρτυρας γιατρός τόνισε ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τις διαδικασίες και ότι το καρδιοτοκογράφημα αρχικά ήταν φυσιολογικό. Η γυναίκα είχε εισαχθεί στη Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Αυγούστου 2021, και το έμβρυο διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά το μεσημέρι. Στον επανέλεγχο στις 16:00 ο γιατρός δεν το άκουγε πλέον. Τελικά, ο τοκετός προκλήθηκε τεχνητά στις 21:00 και το βρέφος γεννήθηκε νεκρό.