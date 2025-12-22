Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ προς το παρόν δεν έχει αποδοθεί καμία ποινική ευθύνη.

Σοκ και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος ενός βρέφους μόλις 5 μηνών, που εντοπίστηκε νεκρό τα ξημερώματα στο κρεβάτι όπου κοιμόταν μαζί με τους γονείς του και τον δίδυμο αδελφό του, στο σπίτι της οικογένειας στην Αθήνα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι δύο 19χρονοι γονείς κοιμούνταν με τα παιδιά τους στο ίδιο κρεβάτι. Όταν ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του. Το μωρό μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2b1mz8s7k9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπόνοιες ότι το καταπλάκωσε ο μπαμπάς στον ύπνο

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το βρέφος να έχασε τη ζωή του από ασφυξία κατά τη διάρκεια του ύπνου. Συγγενικά πρόσωπα αφήνουν ανοιχτό το σενάριο ο πατέρας, ο οποίος φέρεται να κοιμάται βαριά, να κύλησε άθελά του πάνω στο παιδί, προκαλώντας απόφραξη των αεροφόρων οδών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4umqbr2bz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ιατροδικαστές επισημαίνουν πως ακόμη και λίγα λεπτά πίεσης στο θώρακα ή στο πρόσωπο ενός βρέφους αρκούν για να προκληθεί ασφυκτικός θάνατος. Όπψς χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Γαλεντέρης «αν καταπλακωθεί ένα μωρό από ενήλικα ένα τρίλεπτο αρκεί». Ωστόσο, οι τελικές απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα καθορίσει αν υπάρχουν ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυξία ή άλλη αιτία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4ubx4v6l49?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μητέρα απορρίπτει το σενάριο να έχασε το βρέφος τη ζωή από ασφυκτικό θάνατο

Η μητέρα του βρέφους, μιλώντας στο Live News, αρνείται κατηγορηματικά το σενάριο ότι η ίδια ή ο σύντροφός της καταπλάκωσαν το παιδί στον ύπνο τους. Όπως υποστηρίζει, είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, χρησιμοποιώντας ειδικά διαχωριστικά και «φωλιές» για τα μωρά, ενώ το κρεβάτι ήταν αρκετά μεγάλο. «Δεν υπάρχει για εμάς το σενάριο να καταπλακώθηκε από εμάς», τονίζει, προσθέτοντας πως τα δίδυμα είχαν γεννηθεί πρόωρα, αλλά παρακολουθούνταν στενά από παιδίατρο και δεν αντιμετώπιζαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα.

«Τα παιδιά μας τα λατρεύαμε και τα δύο. Ήμασταν διαρκώς από πάνω τους. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο παιδίατρος. Το παιδί γεννήθηκε πρόωρα. Στην αρχή δεν μας δώσανε ελπίδες ότι θα ζήσουν τα παιδιά. Με τον σύζυγό μου έχουμε μεγάλο κρεβάτι για να μπορούν και τα δύο παιδιά να χωρέσουν ανάμεσά μας. Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που βάλαμε τα παιδιά στο κρεβάτι μας. Έχουν την κούνια τους. Εκείνο το βράδυ όμως κλαίγανε πάρα πολύ και τα δύο. Ασταμάτητα. Κλαίγανε πολύ και είχε πάει 3 η ώρα το πρωί. Όλο το βράδυ κλαίγανε. Κλαίγανε, όπως όλα τα μωρά κλαίνε σε αυτή την ηλικία. Αναγκαστήκαμε να τα βάλουμε μαζί μας στο κρεβάτι μαζί με τα ειδικά διαχωριστικά ενδιάμεσα, τις ”φωλιές” τους. Η μικρή είχε την τάση να κοιμάται δεξιά και την προσέχαμε για αυτόν τον λόγο. Δεν υπάρχει για εμάς το σενάριο να ”καταπλακώθηκε” από εμάς».

Η τραγωδία έχει διχάσει ακόμη και τους στενούς συγγενείς. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν φωνές που μιλούν για ένα τραγικό, αλλά αποτρέψιμο λάθος. Από την άλλη, συγγενείς υπερασπίζονται τους γονείς, κάνοντας λόγο για ένα ζευγάρι που λάτρευε τα παιδιά του και δεν θα τα έθετε ποτέ συνειδητά σε κίνδυνο. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια παραμένει βυθισμένη στο πένθος, περιμένοντας τις επίσημες απαντήσεις που θα ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του μωρού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4uhni6tk29?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ προς το παρόν δεν έχει αποδοθεί καμία ποινική ευθύνη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο χαμός του 5 μηνών βρέφους έχει αφήσει πίσω του ένα οικογενειακό δράμα και ένα θρίλερ που ζητά απαντήσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4ulcffpca9?integrationId=40599y14juihe6ly}