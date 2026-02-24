Δυο βρεφοκόμοι οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο μετά από μήνυση πατέρα για τραυματισμό του τρίχρονου παιδιου του στο δάχτυλο, ενώ ο ίδιος δέχτηκε μήνυση για ξυλοδαρμό παιδαγωγού.

Προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε από την Εισαγγελία Βόλου για τον τραυματισμό τρίχρονου παιδιού σε παιδικό σταθμό της περιοχής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τα gegonota.news το τρίχρονο παιδί τραυματίστηκε στο δάχτυλο όταν αυτό πιάστηκε στην πόρτα του σταθμού την ώρα που την άνοιγε η παιδαγωγός. Ο τραυματισμός ήταν σοβαρός, με αποτέλεσμα να χρειαστούν ράμματα και χειρουργική επέμβαση στην ονυχοφόρο φάλαγγα υπό ολική νάρκωση.

Ο πατέρας, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και την μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, «μπούκαρε» στον χώρο και, μπροστά στα μάτια βρεφών που έκλαιγαν, επιτέθηκε στην πρώτη παιδαγωγό που βρήκε μπροστά του και την χτύπησε . Η παιδαγωγός που ξυλοκοπήθηκε, μαζί με τη συνάδελφό της που συνόδευε το παιδί από το εσωτερικό του σταθμού προς την αυλή, προσήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και κρατήθηκαν το βράδυ στο τμήμα, για τον τραυματισμό του παιδιού, μετά από μήνυση του πατέρα.

Όσα δήλωσε η δικηγόρος της παιδαγωγού

Η παιδαγωγός που καταγγέλλει τον ξυλοδαρμό της και δέχτηκε μαζί με την συνάδελφό της μήνυση, οδηγήθηκαν την Πέμπτη το απόγευμα στο τμήμα , όπου και παρέμειναν μια νύχτα για να μεταφερθούν το πρωϊ στον Εισαγγελέα με την αυτόφωρη διαδικασία. Την Παρασκευή το πρωϊ και πριν γίνει η προσαγωγή τους στα δικαστήρια του Βόλου για την εκδίκαση της υπόθεσης, η συνήγορος υπεράσπισης τους δικηγόρος κ. Βίκυ Νιαβή κατέθεσε μήνυση για τον ξυλοδαρμό και απειλή της παιδαγωγού η οποία θα πρέπει να σημειωθεί δεν είχε συμμετοχή στο χτύπημα του παιδιού.

«Η μήνυση κατατέθηκε το πρωϊ της Παρασκευής πριν οδηγηθούν οι δύο παιδαγωγοί στο Αυτόφωρο για δίκη, προσωπικά από εμένα, στο Α. Τ. Βόλου. Πήγαμε στην συνέχεια στα δικαστήρια και αναμέναμε την εκδίκαση της μήνυσης που είχε καταθέσει ο πατέρας, αλλά εκείνος δεν εμφανίστηκε, ενώ η αυτόφωρη διαδικασία είχε ενεργοποιηθεί και για τον ίδιο. Προσωπικά δεν τον είδα στην δίκη που αφορούσε δική του μήνυση και υπόθεση τραυματισμού του παιδιού του. Η δίκη των δύο παιδαγωγών τελικά δεν έγινε γιατί η Εισαγγελέας με ενημέρωσε επίσημα ότι διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα, η οποία και θα προηγηθεί», δήλωσε η κ. Νιαβή.

Ο μπαμπάς απορρίπτει τον ξυλοδαρμό και ζητά να διευρυνθούν οι συνθήκες τραυματισμού του παιδιού του

Ο πατέρας του παιδιού τόνισε ότι δεν υπήρξε ξυλοδαρμός και ότι ουδέποτε υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος του. Σε δημόσια δήλωσή του ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να αποφεύγουν την αναπαραγωγή ανακριβών πληροφοριών και να επικεντρώνονται στον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού και τις συνθήκες ασφάλειας στον παιδικό σταθμό. Όπως σημειώνει, η νόμιμη διαδικασία έχει κινηθεί και όλα τα στοιχεία έχουν δοθεί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα αποφανθούν βάσει των στοιχείων και όχι των εντυπώσεων.

Ειδικότερα σε δήλωσή του αναφέρει ότι «Ως πατέρας του παιδιού που τραυματίστηκε σε παιδικό σταθμό στον Βόλο, αισθάνομαι την ανάγκη να αποκαταστήσω την αλήθεια και να τοποθετηθώ δημόσια σχετικά με ανακριβή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και περιλαμβάνουν αναφορές περί δήθεν ξυλοδαρμού και αναζήτησής μου από την Αστυνομία.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι:

* Δεν υπήρξε κανένας ξυλοδαρμός.

* Δεν υφίσταται καμία αναζήτησή μου από τις Αρχές.

* Ουδέποτε υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος μου.

Τα δημοσιεύματα περί δήθεν ξυλοδαρμού, απειλών ή αναζήτησής μου από την Αστυνομία είναι απολύτως ψευδή. Δεν έχει υπάρξει καμία σύλληψη, καμία αναζήτηση και κανένα περιστατικό βίας από μέρους μου. Μετά την κατάθεσή μου, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαθέτουν πλήρως τα στοιχεία μου (ταυτότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο) και ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια αποφυγής των νόμιμων διαδικασιών.

Η διασπορά ανακριβών ή μη διασταυρωμένων πληροφοριών, ιδίως όταν αφορά ένα τόσο σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με τον πλημμελή έλεγχο και τον τραυματισμό ανήλικου παιδιού, δεν συμβάλλει στην ορθή ενημέρωση της κοινής γνώμης, αλλά δημιουργεί σύγχυση και παραπλάνηση.

Το μοναδικό και πραγματικό γεγονός είναι ο σοβαρός τραυματισμός του ανήλικου παιδιού μου και οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτός συνέβη. Το παιδί αντιμετωπίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου με ολική νάρκωση και χειρουργική επέμβαση διάρκειας μιάμισης ώρας στην ονυχοφόρο φάλαγγα.

Η προσπάθεια μετατόπισης της δημόσιας συζήτησης από τον τραυματισμό ενός παιδιού – και από τις συνθήκες φύλαξης και ασφάλειας υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό – σε ανυπόστατες προσωπικές κατηγορίες δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Όταν ένα παιδί υφίσταται τόσο σοβαρό τραυματισμό, η προσοχή οφείλει να παραμένει αποκλειστικά στις συνθήκες πρόκλησης του και στη διασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθεί.

Ζητώ από τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα, να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους πριν από τη δημοσίευση, να αποφεύγουν τη διάδοση μη επιβεβαιωμένων ή αναληθών ισχυρισμών – ιδιαίτερα όταν αφορούν ανήλικα παιδιά – και να προχωρήσουν άμεσα σε αποκατάσταση κάθε ανακριβούς αναφοράς.

Για το περιστατικό και ιδιαίτερα για τον πλημμελή έλεγχο φύλαξης του ανηλίκου τέκνου μου έχει ακολουθηθεί η νόμιμη οδός. Έχει επιληφθεί η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η οποία διερευνά τις συνθήκες πρόκλησης της σωματικής βλάβης στο τέκνο μου, και έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες καταθέσεις στις αρμόδιες αρχές. Εκεί θα κριθούν όλα, με βάση τα στοιχεία και όχι τις εντυπώσεις.

Για κάθε περαιτέρω ενέργεια επιφυλάσσομαι νομίμως.»