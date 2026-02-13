Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενιακής βίας σημειώθηκε στον Βόλο.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 54χρονος στο Βόλο, ο οποίος κατηγορείται πως χτύπησε τη 50χρονη σύζυγό του στην απόπειρα του να της πάρει το κινητό καθώς υποπτευόταν ότι τον απατούσε.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι. Ο άνδρας επέστρεψε από καφενείο και, όπως φέρεται να υποστήριξε, αντέδρασε έντονα όταν είδε την 50χρονη σύντροφό του ντυμένη με τρόπο που ο ίδιος θεώρησε προκλητικό. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με τον 54χρονο να την κατηγορεί για απιστία και να προσπαθεί να της αποσπάσει το κινητό τηλέφωνο.

Στην προσπάθειά του να της πάρει τη συσκευή, φέρεται να τη χτύπησε δυνατά στο πρόσωπο και να τη δάγκωσε στην παλάμη. Όταν τελικά κατάφερε να πάρει το κινητό από τα χέρια της, το πέταξε μέσα στο πλυντήριο, προκαλώντας φθορές.

Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράνομη βία.

Στην κατάθεση της υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Ο 54χρονος έχει απασχολήσει ξανά για παρόμοιες πράξεις, καθώς έχει οδηγηθεί άλλες δύο φορές ενώπιον των Αρχών για ενδοοικογενειακά περιστατικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε ένοχο τον 54χρονο, καταδικάζοντάς τον σε 22 μήνες φυλακή χωρίς αναστολή.