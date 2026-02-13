Η απόφαση για την άυξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ελήφθη στις 13 Φεβρουαρίου.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών AE ανακοίνωσε ότι η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στην οποία κατέχει ποσοστό 51%, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών. Η απόφαση ελήφθη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης 1 δισ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους.

Η αύξηση κεφαλαίου κρίθηκε αναγκαία για τη χρηματοδότηση των μεγάλων ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών και τη στήριξη του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ.

Η διαδικασία ωστόσο θα προχωρήσει χωρίς την είσοδο νέου μετόχου, εξέλιξη που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το σύνολο της κυβέρνησης και προκάλεσε δυσφορία στην ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο είχε ταχθεί υπέρ της προσέλκυσης νέων επενδυτικών κεφαλαίων.