Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση του στόλου LNG, σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας Capital Clean Energy Carriers που αφορά τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 250.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η έκδοση αφορά κοινό ομολογιακό δάνειο επταετούς διάρκειας, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 200 εκατ. ευρώ και ανώτατο τα 250 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διαιρεθεί σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη.

Η απόφαση για την έκδοση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 10 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η διάθεση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς με τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Οι ομολογίες θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και την πλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι το Χ.Α. έχει ήδη εγκρίνει καταρχήν την εισαγωγή των ομολογιών, υπό την αίρεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς

Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, το εύρος απόδοσης της έκδοσης αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η περίοδος εγγραφών για το επενδυτικό κοινό θα ξεκινήσει στις 18 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2026. Την ίδια ημέρα προβλέπεται η ανακοίνωση της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, καθώς και η διαπίστωση της πλήρωσης των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου. Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και η έκδοση των ομολογιών τοποθετούνται χρονικά στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στην οργανωμένη αγορά του Χ.Α. αναμένεται στις 26 Φεβρουαρίου 2026.