Η άμεση αντίδραση ΕΚΑΒ και ΕΛ.ΑΣ στάθηκε σωτήρια για τη ζωή του 3 μηνών βρέφους στη Θεσσαλονίκη.

Έκτακτη μεταφορά ενός διασωληνωμένου νεογνού πραγματοποιήθηκε από το νοσοκομείο «Γιώργος Γεννηματάς» προς το «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το parallaximag.gr, το αγοράκι ηλικίας μόλις τριών μηνών υπέστη ανακοπή όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών για ανάταξη στέφθηκαν με επιτυχία, με την κατάσταση ωστόσο να χρήζει άμεσης μεταφοράς στην Παιδιατρική Κλινική του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου.

ΕΛ.ΑΣ και ΕΚΑΒ έστησαν «γέφυρα ζωής» για τη μεταφορά του νεογνού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, με αποτέλεσμα το βρέφος να μεταφερθεί ταχύτατα.