Η μαγική εποχή της Φίνος Φίλμ ξεκίνησε στην «καρδιά» της Αθήνας.

Στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Χίου 53, χτυπούσε για περισσότερα από είκοσι χρόνια η καρδιά του ελληνικού κινηματογράφου. Εκεί στεγαζόταν η Φίνος Φιλμ, η εταιρεία που δεν περιορίστηκε απλώς στην παραγωγή ταινιών, αλλά διαμόρφωσε την κινηματογραφική ταυτότητα της χώρας.

Το νεοκλασικό κτίριο ήταν πολύ περισσότερο από γραφεία. Στα εργαστήρια και τα στούντιο του επάνω ορόφου και του ισογείου, οι ιδέες μεταμορφώνονταν σε εικόνες, οι εικόνες σε συναίσθημα και οι ταινίες σε ιστορίες που αγγίζουν γενιές θεατών. Κάθε καρέ περνούσε από χέρια έμπειρα μοντάζ, ήχος, φωτισμός και τελική επεξεργασία συνέθεταν το αποτέλεσμα που σήμερα θεωρείται κλασικό.

Κατά τη χρυσή δεκαετία του ’60, σχεδόν εκατό ταινίες πέρασαν από τα εργαστήρια της Χίου 53, ενώ συνολικά η εταιρεία παρήγαγε 186 ταινίες από το 1943 έως το 1977. Οι ιστορίες αυτές μιλούν για έρωτα, γέλιο, δάκρυα, κοινωνικές αλλαγές, φτώχεια και μετανάστευση – καθρέφτες μιας ολόκληρης κοινωνίας.

Το κτίριο της Χίου 53 δεν λειτουργούσε πια μόνο ως διοικητική έδρα. Ήταν εργαστήριο δημιουργίας, στούντιο ηχοληψίας, χώρος εμφάνισης φιλμ και τελικής ολοκλήρωσης παραγωγής. Η καθημερινότητα εκεί ήταν η ίδια η τέχνη του κινηματογράφου, και η τέχνη γινόταν καθημερινότητα για όλους όσους εργάζονταν πίσω από τις κάμερες.

Σήμερα, η Φίνος Φιλμ συνεχίζει να ζει στη μνήμη των θεατών και στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Στην οδό Χίου 53, οι τοίχοι μπορεί να μην φέρουν πια τον παλμό εκείνων των ημερών, αλλά η κληρονομιά της εταιρείας παραμένει ζωντανή: η πίστη στην ποιότητα, η αφοσίωση στην τέχνη και η ικανότητα να δημιουργεί ιστορίες που αγγίζουν καρδιές.

Εκεί, στην καρδιά της Αθήνας, γεννήθηκε η Χρυσή Εποχή του Ελληνικού Κινηματογράφου.

